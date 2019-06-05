Делегация "Реала" вернулась из Лондона ни с чем

Эден Азар Переговоры "Челси" с делегацией "Реала" в Лондоне насчет плеймейкера Эдена Азара провалились.

Как сообщает Evening Standard, Азар надеялся прояснить свое клубное будущее, оформив трансфер в Мадрид, до поездки в сборную Бельгии во вторник.

Учитывая это, "Реал" отправил в Лондон свою делегацию во главе с исполнительным директором Хосе Анхелем Санчесом. Представители испанского клуба встретились с директором "синих" Мариной Грановской в понедельник.

Однако ожидаемого "Реалом" прорыва в переговорах не случилось — у двух клубов остаются существенные разногласия относительно стоимости 28-летнего бельгийца, чей контракт истекает через 12 месяцев.

В результате Санчес вернулся домой ни с чем, доложив президенту "Реала" Флорентино Пересу, что "Челси" продолжает требовать за своего лучшего игрока более 100 миллионов фунтов. Эта ситуация вызывает озабоченность в лагере Азара.


Метки Азар, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 8952

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. andrew10 05.06.2019 21:40 # andrew10
    Не рано ли он автографы на футболках реала стал раздавать?)

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  2. vals1702 05.06.2019 20:48 # vals1702
    надо бойкотировать и подать запрос

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  3. is8666 05.06.2019 20:24 # is8666
    Да зачем этот старик нужен за такие бабки тем более через год контракт заканчивается !
    Лучше бы обратили внимание на Мане, Салаха или Сане со Стерлингом !

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  4. chelsiukpro 05.06.2019 20:09 # chelsiukpro
    Ну и правильнолизнули у Грановской и вернулись :))) Приедут повторно повторить :)

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  5. farot 05.06.2019 20:07 # farot
    так и надо ебать этот Реал.
    Если цену и не удастся завысить - как минимум пидору Пересы нервы выпотрошат

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  6. arhangel777 05.06.2019 19:57 # arhangel777
    Не возьмут Азара, возьмут Эриксена, или наоборот, а другой уже через год сам придет бесплатно)))

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  7. chr1s8rown 05.06.2019 19:26 # chr1s8rown
    Грановская решила хуями мерится с реалом

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  8. martingor 05.06.2019 18:41 # martingor
    какие болельщики такой и клуб

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  9. vyrentz 05.06.2019 18:36 # vyrentz
    Просто тупая п.зда Грановская хочет бонус за "успешные переговоры", получится как с Кепой, скриньте.

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  10. ivan-4milan 05.06.2019 18:01 # ivan-4milan
    Значит Зидан велком в Челси вместе с Бейлом.

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  11. contrario 05.06.2019 18:00 # contrario
    новый сериальчик подъехал

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  12. h22o 05.06.2019 17:44 # h22o
    лол, придется Азару самому себя выкупать, и втюхивать Реалу.

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  13. only--liverpool 05.06.2019 17:23 # only--liverpool
    Да пусть останется еще на годик. Окропят и РМ(не усилится) и Челси(уйдет за бесплатно) и самого Азара(возраст).
    АХАХАХАХАХАХАХАХА

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  14. ofori-twumasi 05.06.2019 17:11 # ofori-twumasi
    Охуевшие ребята хотят урвать топового игрока по ценам черт знает каких лохматых годов. Думают, что раз игрок уже объявил о своем желании, можно цену снижать.Оставлять его еще на год из принципа.

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  15. sellman 05.06.2019 17:11 # sellman
    Братишки, вы думаете, что Реал приезжал только за Азаром?
    Они давно хотят Эриксена, который уже открыто говорит во вью, что хочет уйти. По-моему, они приезжали не только за Азаром)

    Если Реал подпишет обоих игроков, это заочно можно считать лучшей трансферной компанией лета.

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  16. galogen 05.06.2019 17:08 # galogen
    Какое к черту повышение? Нет никакой гарантии, что Реал возьмет ЛЧ в следующем сезоне, как на это надеется Азар (ради этого он туда переходит). Самое лучшее что Азара ждет в Реале, так это победа в Ла Лиге, да и то бабка надвое сказала. Так, спрашивается, какого хрена он туда переходит, чего ради? Не такие уж суперзвезды там соберутся (один Роналду их всех за пояс закнет). Азар может ещё пожалеть о переходе в Реал, так не раз бывало в Реале с известными игроками. В Челси он царь и бог, а в Реале будет один из.....

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  17. shakur 05.06.2019 17:07 # shakur
    Сожаления Эдену

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  18. lampard78 05.06.2019 17:07 # lampard78
    Вингер "Челси" Эден Азар близок к переходу в мадридский "Реал".

    Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов. Стоимость сделки составит около 100 миллионов евро.

    Стоит отметить, что это шоу отличается качеством своих инсайдов. Именно El Chiringuito TV первым сообщило о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус" и о подтвердило возвращение Зинедина Зидана в "Реал".

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  19. ganinilyha 05.06.2019 16:47 # ganinilyha
    Да вы чё охуели лол? Мы сейчас контракт продлим на 2 года и платите 150 отступных.

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  20. lampard78 05.06.2019 16:47 # lampard78
    Норм Грановская идёт по пути Эда Вудворта. Ща получим злого игрока, который играть особо не захочет, будет думать только о том, чтобы травму не получить и уедет через год бесплатно. Бизнескар, ёпта!

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