Делегация "Реала" вернулась из Лондона ни с чем

Переговоры "Челси" с делегацией "Реала" в Лондоне насчет плеймейкера Эдена Азара провалились.

Как сообщает Evening Standard, Азар надеялся прояснить свое клубное будущее, оформив трансфер в Мадрид, до поездки в сборную Бельгии во вторник.



Учитывая это, "Реал" отправил в Лондон свою делегацию во главе с исполнительным директором Хосе Анхелем Санчесом. Представители испанского клуба встретились с директором "синих" Мариной Грановской в понедельник.



Однако ожидаемого "Реалом" прорыва в переговорах не случилось — у двух клубов остаются существенные разногласия относительно стоимости 28-летнего бельгийца, чей контракт истекает через 12 месяцев.



В результате Санчес вернулся домой ни с чем, доложив президенту "Реала" Флорентино Пересу, что "Челси" продолжает требовать за своего лучшего игрока более 100 миллионов фунтов. Эта ситуация вызывает озабоченность в лагере Азара.