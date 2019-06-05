Делегация "Реала" вернулась из Лондона ни с чем
Переговоры "Челси" с делегацией "Реала" в Лондоне насчет плеймейкера Эдена Азара провалились.
Как сообщает Evening Standard, Азар надеялся прояснить свое клубное будущее, оформив трансфер в Мадрид, до поездки в сборную Бельгии во вторник.
Учитывая это, "Реал" отправил в Лондон свою делегацию во главе с исполнительным директором Хосе Анхелем Санчесом. Представители испанского клуба встретились с директором "синих" Мариной Грановской в понедельник.
Однако ожидаемого "Реалом" прорыва в переговорах не случилось — у двух клубов остаются существенные разногласия относительно стоимости 28-летнего бельгийца, чей контракт истекает через 12 месяцев.
В результате Санчес вернулся домой ни с чем, доложив президенту "Реала" Флорентино Пересу, что "Челси" продолжает требовать за своего лучшего игрока более 100 миллионов фунтов. Эта ситуация вызывает озабоченность в лагере Азара.
05.06.2019 16:00
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Последние комментарии:
Не рано ли он автографы на футболках реала стал раздавать?)
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надо бойкотировать и подать запрос
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Да зачем этот старик нужен за такие бабки тем более через год контракт заканчивается !
Лучше бы обратили внимание на Мане, Салаха или Сане со Стерлингом !
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Ну и правильнолизнули у Грановской и вернулись :))) Приедут повторно повторить :)
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так и надо ебать этот Реал.
Если цену и не удастся завысить - как минимум пидору Пересы нервы выпотрошат
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Не возьмут Азара, возьмут Эриксена, или наоборот, а другой уже через год сам придет бесплатно)))
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Грановская решила хуями мерится с реалом
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какие болельщики такой и клуб
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Просто тупая п.зда Грановская хочет бонус за "успешные переговоры", получится как с Кепой, скриньте.
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Значит Зидан велком в Челси вместе с Бейлом.
(ответить)
новый сериальчик подъехал
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лол, придется Азару самому себя выкупать, и втюхивать Реалу.
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Да пусть останется еще на годик. Окропят и РМ(не усилится) и Челси(уйдет за бесплатно) и самого Азара(возраст).
АХАХАХАХАХАХАХАХА
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Охуевшие ребята хотят урвать топового игрока по ценам черт знает каких лохматых годов. Думают, что раз игрок уже объявил о своем желании, можно цену снижать.Оставлять его еще на год из принципа.
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Братишки, вы думаете, что Реал приезжал только за Азаром?
Они давно хотят Эриксена, который уже открыто говорит во вью, что хочет уйти. По-моему, они приезжали не только за Азаром)
Если Реал подпишет обоих игроков, это заочно можно считать лучшей трансферной компанией лета.
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Какое к черту повышение? Нет никакой гарантии, что Реал возьмет ЛЧ в следующем сезоне, как на это надеется Азар (ради этого он туда переходит). Самое лучшее что Азара ждет в Реале, так это победа в Ла Лиге, да и то бабка надвое сказала. Так, спрашивается, какого хрена он туда переходит, чего ради? Не такие уж суперзвезды там соберутся (один Роналду их всех за пояс закнет). Азар может ещё пожалеть о переходе в Реал, так не раз бывало в Реале с известными игроками. В Челси он царь и бог, а в Реале будет один из.....
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Сожаления Эдену
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Вингер "Челси" Эден Азар близок к переходу в мадридский "Реал".
Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов. Стоимость сделки составит около 100 миллионов евро.
Стоит отметить, что это шоу отличается качеством своих инсайдов. Именно El Chiringuito TV первым сообщило о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус" и о подтвердило возвращение Зинедина Зидана в "Реал".
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Да вы чё охуели лол? Мы сейчас контракт продлим на 2 года и платите 150 отступных.
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Норм Грановская идёт по пути Эда Вудворта. Ща получим злого игрока, который играть особо не захочет, будет думать только о том, чтобы травму не получить и уедет через год бесплатно. Бизнескар, ёпта!
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