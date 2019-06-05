"Эвертон" предложил Бэйнсу остаться на следующий сезон
"Эвертон" предложил новый однолетний контракт левому защитнику Лейтону Бэйнсу.
Только накануне мерсисайдский клуб объявил о расставании с Филом Ягиелкой, а вот терять еще и Бэйнса свободным агентом главный тренер Марку Силва не хочет, хотя с приходом Люки Диня на "Гудисон Парк" прошлым летом Лейтон лишился места в стартовом составе.
Силва убежден, что громадный опыт 34-летнего Бэйнса пригодится его команде в новом сезоне, поэтому теперь "ириски" ожидают ответа от ветерана на свое предложение.
В "Эвертоне" надеются, что Бэйнс не будет тянуть с ответом и уже на следующей неделе продлит сотрудничество с клубом, цвета которого он защищает после перехода из "Уигана" в 2007 году.
05.06.2019 15:45
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Отличный игрок, видимо и как человек тоже. Столько раз его сватали..
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Ещё одна легенда Ирисок
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Мог бы поиграть в топ клубе
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Ферги в своё время очень его хотел купить
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