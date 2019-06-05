"Эвертон" предложил Бэйнсу остаться на следующий сезон

Лейтон Бэйнс "Эвертон" предложил новый однолетний контракт левому защитнику Лейтону Бэйнсу.

Только накануне мерсисайдский клуб объявил о расставании с Филом Ягиелкой, а вот терять еще и Бэйнса свободным агентом главный тренер Марку Силва не хочет, хотя с приходом Люки Диня на "Гудисон Парк" прошлым летом Лейтон лишился места в стартовом составе.

Силва убежден, что громадный опыт 34-летнего Бэйнса пригодится его команде в новом сезоне, поэтому теперь "ириски" ожидают ответа от ветерана на свое предложение.

В "Эвертоне" надеются, что Бэйнс не будет тянуть с ответом и уже на следующей неделе продлит сотрудничество с клубом, цвета которого он защищает после перехода из "Уигана" в 2007 году.


Метки Бэйнс, контракты, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 15:45

Количество просмотров Просмотров: 1075

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 05.06.2019 21:57 # makeewadim
    Отличный игрок, видимо и как человек тоже. Столько раз его сватали..

    (ответить)

  2. andrew10 05.06.2019 21:38 # andrew10
    Ещё одна легенда Ирисок

    (ответить)

  3. vandersexxx 05.06.2019 21:16 # vandersexxx
    Мог бы поиграть в топ клубе

    (ответить)

  4. edvinman-utd 05.06.2019 15:59 # edvinman-utd
    Ферги в своё время очень его хотел купить

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: