"Эвертон" предложил Бэйнсу остаться на следующий сезон

"Эвертон" предложил новый однолетний контракт левому защитнику Лейтону Бэйнсу.

Только накануне мерсисайдский клуб объявил о расставании с Филом Ягиелкой, а вот терять еще и Бэйнса свободным агентом главный тренер Марку Силва не хочет, хотя с приходом Люки Диня на "Гудисон Парк" прошлым летом Лейтон лишился места в стартовом составе.



Силва убежден, что громадный опыт 34-летнего Бэйнса пригодится его команде в новом сезоне, поэтому теперь "ириски" ожидают ответа от ветерана на свое предложение.



В "Эвертоне" надеются, что Бэйнс не будет тянуть с ответом и уже на следующей неделе продлит сотрудничество с клубом, цвета которого он защищает после перехода из "Уигана" в 2007 году.