Эриксен: "Хочу попробовать что-нибудь новое"
Полузащитник Кристиан Эриксен считает, что для него настало правильное время покинуть "Тоттенхэм".
Эриксен выступает за "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2013 году. За это время Кристиан вырос в игрока топ-уровня, но никаких трофеев не завоевал и получает скромные для футболиста своего уровня 80 тысяч фунтов в неделю.
В данный момент у 27-летнего датчанина остается только 12 месяцев по действующему контракту, и Эриксен чувствует, что ему будет лучше уйти в другой клуб, чем продлить свое пребывание в "Тоттенхэме".
"Я испытываю глубочайшее уважение к "Тоттенхэму" за все то, что со мной произошло, но я также говорил, что мне бы хотелось попробовать что-нибудь новое".
"Надеюсь, летом ситуация прояснится. Таков план. Футбол непредсказуем. В любой момент может произойти всякое. Каждый предпочитает разобраться в этом поскорее, но в футболе порой требуется время".
"Я чувствую, что моя карьера находится на том этапе, когда мне хочется попробовать что-нибудь новое. Это зависит от Даниэля Леви и другого клуба, который может обратиться. Либо я сяду за стол переговоров, чтобы обсудить новый контракт. Ты не можешь ставить перед собой дату, к которой все должно быть решено", — сообщил Эриксен Ekstra Bladet.
Добавим, что лишь сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что в услугах Эриксена заинтересован "Реал", однако президент "шпор" Даниэль Леви якобы посоветовал коллегам из Мадрида забыть о Кристиане.
05.06.2019 14:00
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Последние комментарии:
Пора бы уже. Но как тяжело вести переговоры с Леви, эх удачи в твоем побеге
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В Арсигноль его
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Всё, посыпался "Тоттенхэм". Лидеры один за дригим уйдут.
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к пинсам заместо джорджино
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Эриксен: "Хочу попробовать что-нибудь новое"
Друг, это тебе к Панину...
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Ну и правильно , Ттх давно не смотрю фигня полная, вот когда Павдюченко играл было круто.
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Достоин, шикарный игрок. Помню упустили его по ебаной дурости :/
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По стопам Бэйла
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Ах ты пидарас неблагодарный...
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Аааа ну понятно все реал манит
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Портовой колбаски уже наелся?
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давно пора на повышение с этой петушарни
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