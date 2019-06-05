Эриксен: "Хочу попробовать что-нибудь новое"

Кристиан Эриксен Полузащитник Кристиан Эриксен считает, что для него настало правильное время покинуть "Тоттенхэм".

Эриксен выступает за "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2013 году. За это время Кристиан вырос в игрока топ-уровня, но никаких трофеев не завоевал и получает скромные для футболиста своего уровня 80 тысяч фунтов в неделю.

В данный момент у 27-летнего датчанина остается только 12 месяцев по действующему контракту, и Эриксен чувствует, что ему будет лучше уйти в другой клуб, чем продлить свое пребывание в "Тоттенхэме".

"Я испытываю глубочайшее уважение к "Тоттенхэму" за все то, что со мной произошло, но я также говорил, что мне бы хотелось попробовать что-нибудь новое".

"Надеюсь, летом ситуация прояснится. Таков план. Футбол непредсказуем. В любой момент может произойти всякое. Каждый предпочитает разобраться в этом поскорее, но в футболе порой требуется время".

"Я чувствую, что моя карьера находится на том этапе, когда мне хочется попробовать что-нибудь новое. Это зависит от Даниэля Леви и другого клуба, который может обратиться. Либо я сяду за стол переговоров, чтобы обсудить новый контракт. Ты не можешь ставить перед собой дату, к которой все должно быть решено", — сообщил Эриксен Ekstra Bladet.

Добавим, что лишь сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что в услугах Эриксена заинтересован "Реал", однако президент "шпор" Даниэль Леви якобы посоветовал коллегам из Мадрида забыть о Кристиане.


Метки Реал, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1519

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. andrew10 05.06.2019 15:24 # andrew10
    Пора бы уже. Но как тяжело вести переговоры с Леви, эх удачи в твоем побеге

    (ответить)

  2. reams 05.06.2019 15:15 # reams
    В Арсигноль его

    (ответить)

  3. pavlix76 05.06.2019 15:14 # pavlix76
    Всё, посыпался "Тоттенхэм". Лидеры один за дригим уйдут.

    (ответить)

  4. j-silver 05.06.2019 15:10 # j-silver
    к пинсам заместо джорджино

    (ответить)

  5. french 05.06.2019 14:47 # french
    Эриксен: "Хочу попробовать что-нибудь новое"

    Друг, это тебе к Панину...

    (ответить)

  6. ivan-4milan 05.06.2019 14:37 # ivan-4milan
    Ну и правильно , Ттх давно не смотрю фигня полная, вот когда Павдюченко играл было круто.

    (ответить)

  7. lfcynwa 05.06.2019 14:24 # lfcynwa
    Достоин, шикарный игрок. Помню упустили его по ебаной дурости :/

    (ответить)

  8. rhymo 05.06.2019 14:22 # rhymo
    По стопам Бэйла

    (ответить)

  9. only--liverpool 05.06.2019 14:10 # only--liverpool
    Ах ты пидарас неблагодарный...

    (ответить)

  10. chebrec 05.06.2019 14:01 # chebrec
    Аааа ну понятно все реал манит

    (ответить)

  11. gavriil 05.06.2019 14:01 # gavriil
    Портовой колбаски уже наелся?

    (ответить)

  12. blackdreamer 05.06.2019 14:01 # blackdreamer
    давно пора на повышение с этой петушарни

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: