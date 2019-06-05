Эриксен: "Хочу попробовать что-нибудь новое"

Полузащитник Кристиан Эриксен считает, что для него настало правильное время покинуть "Тоттенхэм".

Эриксен выступает за "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2013 году. За это время Кристиан вырос в игрока топ-уровня, но никаких трофеев не завоевал и получает скромные для футболиста своего уровня 80 тысяч фунтов в неделю.



В данный момент у 27-летнего датчанина остается только 12 месяцев по действующему контракту, и Эриксен чувствует, что ему будет лучше уйти в другой клуб, чем продлить свое пребывание в "Тоттенхэме".



"Я испытываю глубочайшее уважение к "Тоттенхэму" за все то, что со мной произошло, но я также говорил, что мне бы хотелось попробовать что-нибудь новое".



"Надеюсь, летом ситуация прояснится. Таков план. Футбол непредсказуем. В любой момент может произойти всякое. Каждый предпочитает разобраться в этом поскорее, но в футболе порой требуется время".



"Я чувствую, что моя карьера находится на том этапе, когда мне хочется попробовать что-нибудь новое. Это зависит от Даниэля Леви и другого клуба, который может обратиться. Либо я сяду за стол переговоров, чтобы обсудить новый контракт. Ты не можешь ставить перед собой дату, к которой все должно быть решено", — сообщил Эриксен Ekstra Bladet.



Добавим, что лишь сегодня утром издание Daily Mirror сообщило, что в услугах Эриксена заинтересован "Реал", однако президент "шпор" Даниэль Леви якобы посоветовал коллегам из Мадрида забыть о Кристиане.