Томас Парти хочет выступать в Премьер-Лиге

Томас Парти Отец полузащитника "Атлетико" Томаса Парти заявил, что его сын хочет выступать в Премьер-Лиге.

25-летний Парти очень уверенно провел этот сезон, сыграв 42 матча за команду Диего Симеоне с учетом всех соревнований.

По информации Daily Mirror, интерес к игроку сборной Ганы, чей контракт предусматривает отступные в 43.5 миллионов фунтов, проявляют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

По словам отца Парти, Томас более не чувствует себя комфортно в Мадриде и готов исполнить свою мечту об Англии.

"Я лично посоветовал ему уйти, раз он не чувствует себя желанным там, где находится. Его могут захотеть где-нибудь еще, и ему хотелось бы перебраться в Англии, если для этого будет возможность", — сообщил отец игрока Enigye FM.


Метки Атлетико, Парти

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 13:00

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  1. andrew10 05.06.2019 15:21 # andrew10
    Party в АПЛ

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  2. tigerpool 05.06.2019 14:48 # tigerpool
    По информации Daily Mirror, интерес к игроку сборной Ганы, чей контракт предусматривает отступные в 43.5 миллионов фунтов, проявляют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".


    Уровень середняков

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  3. ofori-twumasi 05.06.2019 13:18 # ofori-twumasi
    Смотрел, смотрел на картинку, так и не увидел там его рожи.

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