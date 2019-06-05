Томас Парти хочет выступать в Премьер-Лиге

Отец полузащитника "Атлетико" Томаса Парти заявил, что его сын хочет выступать в Премьер-Лиге.

25-летний Парти очень уверенно провел этот сезон, сыграв 42 матча за команду Диего Симеоне с учетом всех соревнований.



По информации Daily Mirror, интерес к игроку сборной Ганы, чей контракт предусматривает отступные в 43.5 миллионов фунтов, проявляют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".



По словам отца Парти, Томас более не чувствует себя комфортно в Мадриде и готов исполнить свою мечту об Англии.



"Я лично посоветовал ему уйти, раз он не чувствует себя желанным там, где находится. Его могут захотеть где-нибудь еще, и ему хотелось бы перебраться в Англии, если для этого будет возможность", — сообщил отец игрока Enigye FM.