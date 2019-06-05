"Челси" уверен в новом контракте с Хадсон-Одои

"Челси" ожидает заключить новый контракт с вингером Каллумом Хадсон-Одои в ближайшие недели.

Расстроенный отсутствием игрового времени в первой половине сезона Хадсон-Одои отчаянно порывался уйти в "Баварию" в январе и даже подал прошение о трансфере.



Ни желание Каллума покинуть клуб, ни его истекающий в 2020 году контракт не смутили "синих". Отклонив несколько предложений "Баварии", во второй половине сезона "Челси" принялся интегрировать своего воспитанника в состав первой команды.



По весне Хадсон-Одои стал чаще выходить на поле и даже дебютировал за сборную, однако полученная в конце апреля травма ахилла досрочно завершила сезон 18-летнего вингера.



Ранее ходили слухи, что этим летом "Бавария" возобновит интерес к англичанину, однако на "Стэмфорд Бридж" уверены, что Хадсон-Одои свяжет свое будущее с родным клубом, утверждает Daily Mirror.



Сообщается, что "синие" собираются предложить Каллуму зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю и освобождаемый Эденом Азаром 10-й номер. Клуб надеется, что игрок вскоре отбросит последние сомнения и подпишет новый контракт.