"Челси" уверен в новом контракте с Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Челси" ожидает заключить новый контракт с вингером Каллумом Хадсон-Одои в ближайшие недели.

Расстроенный отсутствием игрового времени в первой половине сезона Хадсон-Одои отчаянно порывался уйти в "Баварию" в январе и даже подал прошение о трансфере.

Ни желание Каллума покинуть клуб, ни его истекающий в 2020 году контракт не смутили "синих". Отклонив несколько предложений "Баварии", во второй половине сезона "Челси" принялся интегрировать своего воспитанника в состав первой команды.

По весне Хадсон-Одои стал чаще выходить на поле и даже дебютировал за сборную, однако полученная в конце апреля травма ахилла досрочно завершила сезон 18-летнего вингера.

Ранее ходили слухи, что этим летом "Бавария" возобновит интерес к англичанину, однако на "Стэмфорд Бридж" уверены, что Хадсон-Одои свяжет свое будущее с родным клубом, утверждает Daily Mirror.

Сообщается, что "синие" собираются предложить Каллуму зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю и освобождаемый Эденом Азаром 10-й номер. Клуб надеется, что игрок вскоре отбросит последние сомнения и подпишет новый контракт.


Метки контракты, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 11:00

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  1. chelsiukpro 05.06.2019 14:37 # chelsiukpro
    Бавария потеряла интерес к Одою! Теперь охота на Сане. Пусть лысый выкручивается :))

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  2. ofori-twumasi 05.06.2019 13:21 # ofori-twumasi
    В ближайшие 39 недель.

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  3. andrew10 05.06.2019 13:00 # andrew10
    Баварии надо ускоряться и искать кого-то,вряд ли будут ждать пока он выздоровит.

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  4. j-silver 05.06.2019 12:32 # j-silver
    жуткий топарь

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  5. lampard78 05.06.2019 11:37 # lampard78
    Хотелось бы его увидеть на позиции Азара, а номер - херня. Он в молодёжке именно на этой позиции выглядел отлично, надеюсь новый тренер его туда поставит.
    А так, хотелось бы увидеть и другие схемы, кроме 4-3-3. Например, 4-2-3-1 с Канте - Жоржиньо вдвоём в опорке. Ну или Джеймс - Канте, Джеймс одинаково хорошо выглядит и на краю обороны и в опорке. Ну и КХО - Маунт - Пулишич плюс какой нть нап. Если не купим никого - ну ок, Жиру.

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