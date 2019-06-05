"Челси" уверен в новом контракте с Хадсон-Одои
"Челси" ожидает заключить новый контракт с вингером Каллумом Хадсон-Одои в ближайшие недели.
Расстроенный отсутствием игрового времени в первой половине сезона Хадсон-Одои отчаянно порывался уйти в "Баварию" в январе и даже подал прошение о трансфере.
Ни желание Каллума покинуть клуб, ни его истекающий в 2020 году контракт не смутили "синих". Отклонив несколько предложений "Баварии", во второй половине сезона "Челси" принялся интегрировать своего воспитанника в состав первой команды.
По весне Хадсон-Одои стал чаще выходить на поле и даже дебютировал за сборную, однако полученная в конце апреля травма ахилла досрочно завершила сезон 18-летнего вингера.
Ранее ходили слухи, что этим летом "Бавария" возобновит интерес к англичанину, однако на "Стэмфорд Бридж" уверены, что Хадсон-Одои свяжет свое будущее с родным клубом, утверждает Daily Mirror.
Сообщается, что "синие" собираются предложить Каллуму зарплату в 100 тысяч фунтов в неделю и освобождаемый Эденом Азаром 10-й номер. Клуб надеется, что игрок вскоре отбросит последние сомнения и подпишет новый контракт.
05.06.2019 11:00
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Последние комментарии:
Бавария потеряла интерес к Одою! Теперь охота на Сане. Пусть лысый выкручивается :))
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В ближайшие 39 недель.
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Баварии надо ускоряться и искать кого-то,вряд ли будут ждать пока он выздоровит.
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жуткий топарь
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Хотелось бы его увидеть на позиции Азара, а номер - херня. Он в молодёжке именно на этой позиции выглядел отлично, надеюсь новый тренер его туда поставит.
А так, хотелось бы увидеть и другие схемы, кроме 4-3-3. Например, 4-2-3-1 с Канте - Жоржиньо вдвоём в опорке. Ну или Джеймс - Канте, Джеймс одинаково хорошо выглядит и на краю обороны и в опорке. Ну и КХО - Маунт - Пулишич плюс какой нть нап. Если не купим никого - ну ок, Жиру.
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