Марадона предложил свои услуги "Юнайтед"

Диего Марадона Легенда аргентинского футбола Диего Марадона предложил свои услуги "Манчестер Юнайтед", вызвавшись помочь "красным дьяволам" в качестве главного тренера.

Как известно, "Юнайтед" удручающим образом завершил минувший сезон. Выиграв только два из 12 последних матчей во всех турнирах, "дьяволы" финишировали шестыми в Премьер-Лиге и остались без путевки в Лигу Чемпионов.

В данный момент Марадона тренирует "Дорадос" из второго мексиканского дивизиона, но если "дьяволам" нужна замена Оле Гуннару Сульшеру, Диего к их услугам.

"Если "Манчестер Юнайтед" нужен тренер, я готов быть тем человеком. Я знаю, они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу это делать для них".

"Манчестер Юнайтед" так долго был моей любимой командой в Англии. Так много отличных игроков и отличных команд выступали там при Алексе Фергюсоне. Но сейчас я предпочитаю "Манчестер Сити". Я знаю, что любимую команду не меняют таким образом, но в моем случае это произошло из-за Куна (Серхио Агуэро). Мы много общаемся, и он играет за очень хорошую команду".

"В "Юнайтед" мне нравился Андер Эррера. Поль Погба? Он недостаточно упорно работает? Я играл на "Олд Траффорд" (в сезоне 1983/84), и по создаваемому шуму этот стадион похож на "Бомбонеру" (стадион "Боки Хуниорс")", — сообщил Марадона FourFourTwo.


Метки Манчестер Юнайтед, Марадона, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2613

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Последние комментарии:




  1. urmat 05.06.2019 14:38 # urmat
    Маразматик

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  2. billy-bones 05.06.2019 12:59 # billy-bones
    "Если "Манчестер Юнайтед" нужен тренер, я готов быть тем человеком"
    Я тоже.

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  3. andrew10 05.06.2019 12:57 # andrew10
    Тренеруй и дальше,Диего, во втором мексиканском дивизионе. Там хоть дорожку в перерыве можно пустить

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  4. ivan-4milan 05.06.2019 12:56 # ivan-4milan
    Пускай сразу своц состав предложит...

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  5. gary47 05.06.2019 12:46 # gary47
    Идеальная кандидатура. А из Олд Траффорд сделать самую большую кальянную в мире!

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  6. mancunia-planet 05.06.2019 12:33 # mancunia-planet
    А почему нет, хули терять)

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  7. machete147703 05.06.2019 12:27 # machete147703
    Точно!)) подходит скаму
    Ржу пиляяяяя

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  8. liverpool1892est 05.06.2019 11:48 # liverpool1892est
    Этот дибил как раз подходит тренировать такой дибильный клуб как МУ-Му

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  9. chelsea88 05.06.2019 11:25 # chelsea88
    Пусть приглашают, я бы хотел на это посмотреть)

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  10. ivan-4milan 05.06.2019 11:16 # ivan-4milan
    Пригласят если окажутся во 2 м дивизионе, что мало вероятно.

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  11. firmino9 05.06.2019 10:57 # firmino9
    Контрольный

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  12. alex-maradona 05.06.2019 10:46 # alex-maradona
    Было дело

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  13. blagman 05.06.2019 10:45 # blagman
    Тренерский штаб МЮ 2019-2020: 1. Д.Марадона 2. П.Гаскойн 3. Вини Джонс))))

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  14. stamford-bridge 05.06.2019 10:33 # stamford-bridge
    вызвался развалить скам окончательно))

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  15. januzaj00 05.06.2019 10:21 # januzaj00
    Когда на наркоту денег уже нет

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  16. dr-b1ack 05.06.2019 10:17 # dr-b1ack
    гаскойна ему в помощники и, как говорится, сезон можно не начинать.

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  17. iskander8sg 05.06.2019 10:02 # iskander8sg
    Тогда точно хана скаму. Ахах

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