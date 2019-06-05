Марадона предложил свои услуги "Юнайтед"
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона предложил свои услуги "Манчестер Юнайтед", вызвавшись помочь "красным дьяволам" в качестве главного тренера.
Как известно, "Юнайтед" удручающим образом завершил минувший сезон. Выиграв только два из 12 последних матчей во всех турнирах, "дьяволы" финишировали шестыми в Премьер-Лиге и остались без путевки в Лигу Чемпионов.
В данный момент Марадона тренирует "Дорадос" из второго мексиканского дивизиона, но если "дьяволам" нужна замена Оле Гуннару Сульшеру, Диего к их услугам.
"Если "Манчестер Юнайтед" нужен тренер, я готов быть тем человеком. Я знаю, они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу это делать для них".
"Манчестер Юнайтед" так долго был моей любимой командой в Англии. Так много отличных игроков и отличных команд выступали там при Алексе Фергюсоне. Но сейчас я предпочитаю "Манчестер Сити". Я знаю, что любимую команду не меняют таким образом, но в моем случае это произошло из-за Куна (Серхио Агуэро). Мы много общаемся, и он играет за очень хорошую команду".
"В "Юнайтед" мне нравился Андер Эррера. Поль Погба? Он недостаточно упорно работает? Я играл на "Олд Траффорд" (в сезоне 1983/84), и по создаваемому шуму этот стадион похож на "Бомбонеру" (стадион "Боки Хуниорс")", — сообщил Марадона FourFourTwo.
05.06.2019 10:00
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Последние комментарии:
Маразматик
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"Если "Манчестер Юнайтед" нужен тренер, я готов быть тем человеком"
Я тоже.
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Тренеруй и дальше,Диего, во втором мексиканском дивизионе. Там хоть дорожку в перерыве можно пустить
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Пускай сразу своц состав предложит...
(ответить)
Идеальная кандидатура. А из Олд Траффорд сделать самую большую кальянную в мире!
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А почему нет, хули терять)
(ответить)
Точно!)) подходит скаму
Ржу пиляяяяя
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Этот дибил как раз подходит тренировать такой дибильный клуб как МУ-Му
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Пусть приглашают, я бы хотел на это посмотреть)
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Пригласят если окажутся во 2 м дивизионе, что мало вероятно.
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Контрольный
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Было дело
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Тренерский штаб МЮ 2019-2020: 1. Д.Марадона 2. П.Гаскойн 3. Вини Джонс))))
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вызвался развалить скам окончательно))
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Когда на наркоту денег уже нет
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гаскойна ему в помощники и, как говорится, сезон можно не начинать.
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Тогда точно хана скаму. Ахах
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