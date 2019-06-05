Марадона предложил свои услуги "Юнайтед"

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона предложил свои услуги "Манчестер Юнайтед", вызвавшись помочь "красным дьяволам" в качестве главного тренера.

Как известно, "Юнайтед" удручающим образом завершил минувший сезон. Выиграв только два из 12 последних матчей во всех турнирах, "дьяволы" финишировали шестыми в Премьер-Лиге и остались без путевки в Лигу Чемпионов.



В данный момент Марадона тренирует "Дорадос" из второго мексиканского дивизиона, но если "дьяволам" нужна замена Оле Гуннару Сульшеру, Диего к их услугам.



"Если "Манчестер Юнайтед" нужен тренер, я готов быть тем человеком. Я знаю, они продают много футболок по всему миру, но им также нужно выигрывать трофеи. Я могу это делать для них".



"Манчестер Юнайтед" так долго был моей любимой командой в Англии. Так много отличных игроков и отличных команд выступали там при Алексе Фергюсоне. Но сейчас я предпочитаю "Манчестер Сити". Я знаю, что любимую команду не меняют таким образом, но в моем случае это произошло из-за Куна (Серхио Агуэро). Мы много общаемся, и он играет за очень хорошую команду".



"В "Юнайтед" мне нравился Андер Эррера. Поль Погба? Он недостаточно упорно работает? Я играл на "Олд Траффорд" (в сезоне 1983/84), и по создаваемому шуму этот стадион похож на "Бомбонеру" (стадион "Боки Хуниорс")", — сообщил Марадона FourFourTwo.