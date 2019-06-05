"Сити" готов продать Дельфа за 15 млн. фунтов
"Манчестер Сити готов продать полузащитника Фабиана Дельфа за 15 миллионов фунтов.
В завершившемся сезоне Дельф сыграл всего 20 матчей за "горожан", а последний раз выходил на поле еще 9 апреля против "Тоттенхэма" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.
На протяжении большей части своей карьеры на "Этихад" Фабиан использовался не как полузащитник, а как левый защитник, и как раз на этой позиции 29-летний англичанин стал проигрывать конкуренцию Александру Зинченко.
Сейчас у экс-игрока "Лидса" и "Астон Виллы" остается только 12 месяцев по контракту, и "Сити" не собирается препятствовать ухода Дельфа, если тот решит подыскать себе другой клуб.
Добавим, что в данный момент Дельф находится в расположении сборной Англии и готовится к плей-офф Лиги Наций.
05.06.2019 09:20
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Последние комментарии:
В Астон Виллу за 3.5млн
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Вместо Морено на банку сойдет
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Кстате смешно.
Сити стоко бабла на покупки тратить, а тех кто не заиграл продает за копейки.
В условном брайтоне будет божить, как в вилле.
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Сити xочет продать игрока. Почему так смешно
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15 :DDD on i 5 ne stoit
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В челcки фк его.
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