"Сити" готов продать Дельфа за 15 млн. фунтов

Фабиан Дельф "Манчестер Сити готов продать полузащитника Фабиана Дельфа за 15 миллионов фунтов.

В завершившемся сезоне Дельф сыграл всего 20 матчей за "горожан", а последний раз выходил на поле еще 9 апреля против "Тоттенхэма" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

На протяжении большей части своей карьеры на "Этихад" Фабиан использовался не как полузащитник, а как левый защитник, и как раз на этой позиции 29-летний англичанин стал проигрывать конкуренцию Александру Зинченко.

Сейчас у экс-игрока "Лидса" и "Астон Виллы" остается только 12 месяцев по контракту, и "Сити" не собирается препятствовать ухода Дельфа, если тот решит подыскать себе другой клуб.

Добавим, что в данный момент Дельф находится в расположении сборной Англии и готовится к плей-офф Лиги Наций.


Метки Дельф, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 09:20

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  1. andrew10 05.06.2019 12:55 # andrew10
    В Астон Виллу за 3.5млн

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  2. liverpool1892est 05.06.2019 11:49 # liverpool1892est
    Вместо Морено на банку сойдет

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  3. iskander8sg 05.06.2019 11:45 # iskander8sg
    Кстате смешно.
    Сити стоко бабла на покупки тратить, а тех кто не заиграл продает за копейки.

    В условном брайтоне будет божить, как в вилле.

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  4. firmino9 05.06.2019 10:56 # firmino9
    Сити xочет продать игрока. Почему так смешно

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  5. giggs13 05.06.2019 09:57 # giggs13
    15 :DDD on i 5 ne stoit

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  6. slash-lfc 05.06.2019 09:43 # slash-lfc
    В челcки фк его.

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