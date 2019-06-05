Витсель: "Азар достаточно хорош для "Реала"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель считает, что его партнер по сборной Бельгии Эден Азар достаточно хорош, чтобы выступать за "Реал".
После выигранного финала Лиги Европы в Баку, Эден Азар объявил, что покинет "Челси" в летнее трансферное окно. Слухи связывают плеймейкера "синих" с мадридским "Реалом", однако по некоторым сообщениям, двум клубам пока не удается договориться о стоимости перехода.
Витсель, которому предстоит вместе с Азаром сыграть за сборную Бельгии против Казахстана и Сан-Марино, одобряет намерение Эдена уйти из "Челси" на повышение.
"Конечно, Азар достаточно хорош для "Реала". Это того рода парень, который всегда чувствует себя расслабленно. Он не слишком много думает о будущем. Он только сегодня прибыл сюда. Мы говорили о многом, но не о переезде в Мадрид, потому что просто таков Эден".
"Для меня он один из лучших игроков наравне с Криштиану (Роналду), Месси и Неймаром. Если он отправится в "Реал" — а я надеюсь на это — он всем это докажет", — сообщил Витсель Sky Sports.
05.06.2019 08:00
Просмотров: 1110
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Витцель недостаточно хорош для Боруссии.
(ответить)
Челси недостаточно хорош для Азара.
(ответить)
Реал сейчас недостаточно хорош для Азара.
(ответить)
прощай Азар ((((((
(ответить)
Ну, нынешний Реал - это просто днище. Половина апл будет достаточно хороша для него. Собственно, списываю этот перехрд на старую мечту, когда хотел перейти в топ-клуб и не заметил, что переходишь в г какое то. Ну серьёзно, даже с Азаром ла лига сейчас - болото, даже и близко не такое интересное как апл.
Хочешь в Реал - езжай, а мы тут пока в чемпе на более сильные команды посмотрим.
(ответить)
После Апл даже Лалка бы зажег в Реале
(ответить)
Реал недостаточно хорош для Азара
(ответить)
Пха) Вопрос стоит скорее наоборот, а достаточно ли хорош Реал для него? Не будет ли он тянуть его, как здесь Челси?
(ответить)
Долго чешутся и по Сарри и по Азару
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий