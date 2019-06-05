Витсель: "Азар достаточно хорош для "Реала"

Эден Азар Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель считает, что его партнер по сборной Бельгии Эден Азар достаточно хорош, чтобы выступать за "Реал".

После выигранного финала Лиги Европы в Баку, Эден Азар объявил, что покинет "Челси" в летнее трансферное окно. Слухи связывают плеймейкера "синих" с мадридским "Реалом", однако по некоторым сообщениям, двум клубам пока не удается договориться о стоимости перехода.

Витсель, которому предстоит вместе с Азаром сыграть за сборную Бельгии против Казахстана и Сан-Марино, одобряет намерение Эдена уйти из "Челси" на повышение.

"Конечно, Азар достаточно хорош для "Реала". Это того рода парень, который всегда чувствует себя расслабленно. Он не слишком много думает о будущем. Он только сегодня прибыл сюда. Мы говорили о многом, но не о переезде в Мадрид, потому что просто таков Эден".

"Для меня он один из лучших игроков наравне с Криштиану (Роналду), Месси и Неймаром. Если он отправится в "Реал" — а я надеюсь на это — он всем это докажет", — сообщил Витсель Sky Sports.


Метки Азар, Витсель, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 08:00

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  1. andrew10 05.06.2019 12:53 # andrew10
    Витцель недостаточно хорош для Боруссии.

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  2. gerrard08 05.06.2019 10:45 # gerrard08
    Челси недостаточно хорош для Азара.

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  3. ofori-twumasi 05.06.2019 09:31 # ofori-twumasi
    Реал сейчас недостаточно хорош для Азара.

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  4. roberto-89 05.06.2019 09:28 # roberto-89
    прощай Азар ((((((

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  5. lampard78 05.06.2019 09:00 # lampard78
    Ну, нынешний Реал - это просто днище. Половина апл будет достаточно хороша для него. Собственно, списываю этот перехрд на старую мечту, когда хотел перейти в топ-клуб и не заметил, что переходишь в г какое то. Ну серьёзно, даже с Азаром ла лига сейчас - болото, даже и близко не такое интересное как апл.
    Хочешь в Реал - езжай, а мы тут пока в чемпе на более сильные команды посмотрим.

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  6. beatles-red 05.06.2019 08:52 # beatles-red
    После Апл даже Лалка бы зажег в Реале

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  7. mancunia-planet 05.06.2019 08:45 # mancunia-planet
    Реал недостаточно хорош для Азара

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  8. qwerd 05.06.2019 08:43 # qwerd
    Пха) Вопрос стоит скорее наоборот, а достаточно ли хорош Реал для него? Не будет ли он тянуть его, как здесь Челси?

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  9. chebrec 05.06.2019 08:08 # chebrec
    Долго чешутся и по Сарри и по Азару

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