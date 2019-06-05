Витсель: "Азар достаточно хорош для "Реала"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель считает, что его партнер по сборной Бельгии Эден Азар достаточно хорош, чтобы выступать за "Реал".

После выигранного финала Лиги Европы в Баку, Эден Азар объявил, что покинет "Челси" в летнее трансферное окно. Слухи связывают плеймейкера "синих" с мадридским "Реалом", однако по некоторым сообщениям, двум клубам пока не удается договориться о стоимости перехода.



Витсель, которому предстоит вместе с Азаром сыграть за сборную Бельгии против Казахстана и Сан-Марино, одобряет намерение Эдена уйти из "Челси" на повышение.



"Конечно, Азар достаточно хорош для "Реала". Это того рода парень, который всегда чувствует себя расслабленно. Он не слишком много думает о будущем. Он только сегодня прибыл сюда. Мы говорили о многом, но не о переезде в Мадрид, потому что просто таков Эден".



"Для меня он один из лучших игроков наравне с Криштиану (Роналду), Месси и Неймаром. Если он отправится в "Реал" — а я надеюсь на это — он всем это докажет", — сообщил Витсель Sky Sports.