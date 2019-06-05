"Атлетико" уверен в приобретении Маркоса Алонсо

"Атлетико" уверен, что сможет приобрести левого защитника "Челси" Маркоса Алонсо этим летом.

Клуб из Мадрида находится в поисках новичка на левый фланг обороны с марта, когда "Бавария" активировала пункт в контракте Лукаса Эрнандеса о выкупе.



По информации Daily Mirror, "Атлетико" твердо решил пригласить Алонсо на место Эрнандеса и уже заручился согласием самого Маркоса.



На протяжении двух сезонов при Антонио Конте в качестве главного тренера "Челси" Алонсо был основным игроком команды, но при Маурицио Сарри 28-летнему испанцу стало гораздо сложнее проходить в стартовый состав.



И хотя Сарри сам рискует покинуть "Стэмфорд Бридж", Алонсо согласился на переход в "Атлетико" и теперь надеется, что два клуба смогут договориться о размере компенсации.