"Атлетико" уверен в приобретении Маркоса Алонсо

Маркос Алонсо "Атлетико" уверен, что сможет приобрести левого защитника "Челси" Маркоса Алонсо этим летом.

Клуб из Мадрида находится в поисках новичка на левый фланг обороны с марта, когда "Бавария" активировала пункт в контракте Лукаса Эрнандеса о выкупе.

По информации Daily Mirror, "Атлетико" твердо решил пригласить Алонсо на место Эрнандеса и уже заручился согласием самого Маркоса.

На протяжении двух сезонов при Антонио Конте в качестве главного тренера "Челси" Алонсо был основным игроком команды, но при Маурицио Сарри 28-летнему испанцу стало гораздо сложнее проходить в стартовый состав.

И хотя Сарри сам рискует покинуть "Стэмфорд Бридж", Алонсо согласился на переход в "Атлетико" и теперь надеется, что два клуба смогут договориться о размере компенсации.


Метки Алонсо, Атлетико, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2019 07:00

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  1. andrew10 05.06.2019 12:51 # andrew10
    Так блэт, а если бан утвердят, кто играть то будет?
    Палмери весь сезон будет бегать?

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  2. makeewadim 05.06.2019 10:55 # makeewadim
    Думаю, самое время. Сильно подвержен переменам. Сезона 17/18 лучшее, что он показывал.

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  3. roberto-89 05.06.2019 09:26 # roberto-89
    бизнес кар )))))))))

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  4. blacker19 05.06.2019 08:56 # blacker19
    Такой себе защитник

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  5. blueisthecolor 05.06.2019 07:26 # blueisthecolor
    Свыше 35 млн будет достаточно. Если еще и Морату вместе с ним заберете навсегда - можно будет и со скидосом отдать эту шпалу кривоногую

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  6. chelsiukpro 05.06.2019 07:18 # chelsiukpro
    50млн и завернём

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  7. chebrec 05.06.2019 07:04 # chebrec
    А играть кто будет то

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