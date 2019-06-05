"Атлетико" уверен в приобретении Маркоса Алонсо
"Атлетико" уверен, что сможет приобрести левого защитника "Челси" Маркоса Алонсо этим летом.
Клуб из Мадрида находится в поисках новичка на левый фланг обороны с марта, когда "Бавария" активировала пункт в контракте Лукаса Эрнандеса о выкупе.
По информации Daily Mirror, "Атлетико" твердо решил пригласить Алонсо на место Эрнандеса и уже заручился согласием самого Маркоса.
На протяжении двух сезонов при Антонио Конте в качестве главного тренера "Челси" Алонсо был основным игроком команды, но при Маурицио Сарри 28-летнему испанцу стало гораздо сложнее проходить в стартовый состав.
И хотя Сарри сам рискует покинуть "Стэмфорд Бридж", Алонсо согласился на переход в "Атлетико" и теперь надеется, что два клуба смогут договориться о размере компенсации.
05.06.2019 07:00
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Последние комментарии:
Так блэт, а если бан утвердят, кто играть то будет?
Палмери весь сезон будет бегать?
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Думаю, самое время. Сильно подвержен переменам. Сезона 17/18 лучшее, что он показывал.
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бизнес кар )))))))))
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Такой себе защитник
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Свыше 35 млн будет достаточно. Если еще и Морату вместе с ним заберете навсегда - можно будет и со скидосом отдать эту шпалу кривоногую
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50млн и завернём
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А играть кто будет то
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