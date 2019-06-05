Джеррард: "Победа в Лиге Чемпионов изменит жизнь Хендерсона"

Главный тренер "Рейнджерс" и легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард выразил свою гордость за капитана "красных" Джордана Хендерсона, поднявшего кубок Лиги Чемпионов над головой.

Перед уходом из родного "Ливерпуля" в "ЛА Гэлакси" в 2015 году Джеррард передал повязку тогда еще 24-летнему Хендерсону. Это решение вызвало массу вопросов, как к клубу, так и к самому Джордану.



Долгое время новый капитан мерсисайдцев находился под шквалом критики и постоянных сравнений с Джеррардом, выигрывавшем трофеи с командой.



Стивен отлично понимает, с чем столкнулся его преемник, и поэтому так сильно рад победе "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов над "Тоттенхэмом". Джеррард уверен, что этот успех станет началом новой главы для Хендерсона.



"Когда Джордан Хендерсон поднял над головой трофей Лиги Чемпионов, гордость — это было первое, что я почувствовал. Гордость за то, что "Ливерпуль" вернулся на вершину европейского футбола, и особенную гордость за Джордана, потому что я знаю, как усердно он работает. Я знаю, на какие жертвы он был вынужден пойти, я знаю давление и внимание, под которыми он находился".



"Если бы мне нужно было назвать образцового профессионала, то Джордан был бы во главе списка. Он безупречен в том, какой образ жизни ведет".





"Некоторые люди не видят происходящее за кулисами, работу в тренажерном зале, его диету, но он невероятный образец для подражания. Он самоотвержен. Он ставит личные интересы на последнее место, потому что сперва он должен позаботиться обо всех остальных. Для него Джордан Хендерсон идет последним".



"Все это важно, но он, конечно, еще является и игроком топ-уровня. Он может совершать мощные рывки, ты можешь доверить ему мяч, он обладает хорошим пасом на различные дистанции, он откликнулся на вызов и повел "Ливерпуль" вперед, набрав свою лучшую форму".



"Это ключевой момент. Ты не продержишься в "Ливерпуле", только если будешь отличным парнем. Когда он перешел из "Сандерленда" примерно за 18 миллионов фунтов в 2011 году, на нем было сосредоточено большое внимание как для молодого парня. Он уехал из родного города и перешел в такой громадный клуб, как "Ливерпуль".



"Я всегда старался протянуть ему руку помощи и быть рядом с ним, потому что знал, что он совершил большой шаг. Но все, что он сделал и будет делать дальше, зависело и зависит от него. Он заслуживает похвалы за это. Игра за "Ливерпуль" — это постоянное давление, а когда ты капитан, оно еще сильнее".



"Когда я принял повязку от Сами Хююпия, я ощутил это сам, потому что история обязывает этот клуб завоевывать трофеи. Поэтому, когда Джордан стал капитаном после меня в 2015 году, он почувствовал то же самое".



"В футболе сомневаются насчет каждого, ты никогда не будешь любим всеми, и ты никогда не будешь идеален в своей игре постоянно. Игрок ты или тренер, ты всегда будешь под пристальным взором".



"Джордану тоже доставалось, но он хорошо с этим справляется, и когда за тебя говорит твоя игра, это лучше всего. Ему это удается, и он продолжит это делать".



"Я видел, как он подходил так близко к победам в последние годы, и я действительно сочувствовал ему. Поэтому было просто потрясающе увидеть, как он, все парни и "Ливерпуль" пересекли эту черту в финале Лиги Чемпионов. Я насладился каждой минутой того вечера".



"Эта победа изменит его жизнь, она изменит жизни их всех. Люди по всему миру и так знали, кто такой Джордан Хендерсон и все остальные игроки "Ливерпуля", но еще миллионы узнают о них сейчас, потому что Лига Чемпионов собирает аудиторию мирового масштаба. Это соревнование, которое смотрят все".



"Он заметит, что каждый захочет пожать ему руку и поговорить о Мадриде. Это опыт, который меняет твою жизнь".



"Я надеюсь, что это придаст ему импульс к тому, чтобы поднять еще больше трофеев над головой. Я знаю, что этого хочет он, главный тренер и все болельщики. Я уверен, что Юрген Клопп снова зажжет команду, как только они начнут предсезонную подготовку", — сообщил Джеррард The Times.