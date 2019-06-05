Новая перезагрузка "Манчестер Юнайтед"

"Сити" собирает внутренние трофеи, "Ливерпуль" побеждает в Лиге Чемпионов, "Челси" выигрывает Лигу Европы, а лондонские гранды выходят в финалы континентальных турниров. И только "Манчестер Юнайтед" похвастать нечем. Некогда доминировавший в английском футболе клуб находится в кризисе и кризисе — системном.

Манкунианцы по ходу кампании снова сменили менеджера и оказались на пороге очередной перезагрузки — уже четвертой после ухода сэра Алекса Фергюсона. И оптимизма перед ее запуском совсем мало. Фундаментальные проблемы клуба укоренились еще глубже, а во главе своей команды "Юнайтед" также имеет наименее опытного из всех тренеров, пытавшихся заменить Фергюсона.



"Юнайтед" не сумел попасть в Лигу Чемпионов в третий раз за последние шесть сезонов, но впервые за три года. Также впервые с 2016 манкунианцы не смогли выйти в финал ни одного из турниров. Казалось, только сделав шаг в нужном направлении, они откатились на два назад, и имеют все меньше причин верить в скорое возвращение на ведущие роли.



Нынешнее положение "Юнайтед" — следствие не только ошибок отдельных тренеров, которые были бы не настолько болезненными, имей клуб реальную стратегию развития. Но "Манчестер Юнайтед" периода руководства Эда Вудворда только пытается исправить собственные просчеты, в итоге усугубляя ситуацию.



"Юнайтед" руководят нефутбольные люди, и самая большая ошибка клубных боссов — это то, что после ухода Фергюсона они повесили все полномочия на Эда Вудворда, не назначив в клуб технического директора. Это поставило под дополнительное давление всех менеджеров, но также предоставило решение кадровых вопросов в руки людей, которые не являются специалистами в футболе и чересчур беспокоятся коммерческой стороной вопроса.



Ошибки были допущены сразу же после ухода сэра Алекса на пенсию. Дэвид Мойес не получил поддержки от руководства клуба ни морально, ни фактически. Эд Вудворд был не в состоянии подписать менеджеру необходимых игроков, кроме Маруана Феллайни и Хуана Маты (уже по ходу сезона). В первом случае Мойесу вообще не нужна была поддержка, во втором игрок сам бросился в объятия "Юнайтед", потеряв место в составе "Челси".



В период работы Луи Ван Галя случились вещи, плоды которых "Юнайтед" пожинает до этого дня. Клуб подписал слишком много футболистов на большие зарплаты, не имея четкого плана развития, и на годы вперед нагрузил не только состав, но и зарплатную ведомость. В тот момент Вудворд, не имея опыта в футболе, решил заручиться поддержкой футбольных агентов и пытался всеми способами компенсировать недостаток активности в год Мойеса. Фергюсон высоко ценил качества Жорже Мендеша, и тот пришел на помощь Вудворду, выписав в течение одного лета Анхеля Ди Марию и Радамеля Фалькао. Оба провалились в МЮ, и это был первый тревожный звоночек — заинтересованные люди убедили клуб, что тому нужно на любые деньги подписывать имена, чтобы не утратить статус гранда. Вудворд слишком сомневался в своих футбольных познаниях, а потому принялся реагировать на то, что ему продают медиа и агенты игроков, обычно действующие в связке.



Ван Галь был сосредоточен на тренерской работе, но вся эта атмосфера не помогала ему выстроить правильный рабочий процесс с командой. "Юнайтед" боялся упустить любое горячее предложение на рынке в Премьер-Лиге — так на "Олд Траффорд", например, оказался Морган Шнайдерлен, никогда не соответствовавший этому уровню. Другая знаковая история того периода — юный защитник "Саутгемптона" Люк Шоу, главный английский талант 2015 года. Шоу хотели несколько больших клубов Англии, и менеджер "Челси" Жозе Моуриньо признавался, что лондонцев отпугнула цена вопроса. "Юнайтед" давал Шоу колоссальную зарплату для 19-летнего парня, а "Челси" не был готов пойти на такие риски.



Моуриньо вскоре оказался на "Олд Траффорд", но и его период начался с идеи о том, что "Юнайтед" нужно сделать "громкое заявление". Жозе был заявлением сам по себе, но в 2016 Вудворда также убедили в том, что клуб должен любой ценой вернуть назад Поля Погба, ставшего звездой в "Ювентусе". Погба сделали самыми дорогим футболистом в мире и создали себе на годы вперед проблему, под которую изначально, к своей беде, подписался и Моуриньо.



МЮ старался прислушиваться к его трансферным желаниям в первую пару лет, но какой-то последовательности в своей работе клуб и менеджер не выработали. В итоге зимой прошлого года "Юнайтед" вернулся к тому же: попытке сделать громкое заявление, теперь подписав Алексиса Санчеса. Развитие этой истории известно, ее суть на поверхности — Вудвордом снова крутили, убеждая, что звездный игрок на этом этапе стоит любых денег. Коммерция взяла верх, но параллельно было разрушен весь тот небольшой оптимизм, который возник в первые полтора года при Моуриньо.



Весной 2018 МЮ продлил своего менеджера — видимо, считая, что с ним клуб движется в правильном направлении. Несмотря на это, летом Вудворд решил игнорировать требования Моуриньо о покупке нового центрального защитника. Исполнительный вице-президент "Юнайтед" считал, что португалец уже получил достаточно поддержки в этом плане, и купленные им Виктор Линделеф и Эрик Байи способны показывать лучшую игру. Моуриньо считал иначе. Этот и несколько других вопросов привели к тому, что Жозе занялся тем же, что и в "Челси" несколько лет назад — и его работа в третий сезон напоминала саботаж.



О сути разногласий можно спорить, но в поступках руководства МЮ отсутствует логика. Странно предлагать новый контракт тренеру, но уже через несколько месяцев не выказывать ему поддержку на деле. О том, как Моуриньо будет вести себя в такой ситуации, знает каждый. Но Эд Вудворд почем-то не просчитал вещи, которые находятся на поверхности, и сделал все наименее разумным образом. Если у него возникли сомнения в Моуриньо, то "Юнайтед" стоило подождать с подписанием нового контракта. Но Вудворд, не имея четкой позиции, разрывался между двумя навязанными ему идеями. Одна: о том, что тренера калибра Моуриньо обязательно нужно переподписать. Другая: о том, что Моуриньо уже не тот, и с его трансферными запросами нужно быть осторожнее. У самого Вудворда никогда не было стратегии и четких взглядов. Страдания МЮ связаны, в первую очередь, с этим.



С тем, как быстро МЮ решился дать контракт Оле Гуннару Сульшеру, история аналогичная. Руководство клуба попало под эмоциональное влияние болельщиков, бывших футболистов и журналистов, доверив работу легендарному игроку, но все же тренеру норвежского "Мольде". Когда "Манчестер Юнайтед" вернулся на свой реальный уровень, контракт уже был подписан. Сульшер может оказаться лучше, чем кажется на первый взгляд, но "Юнайтед" и до этого руководили, мягко говоря, не самые плохие тренеры, а результат первых шести лет без Фергюсона все равно плачевен. Клубу нужны структурные изменения.







Идея с назначением технического/спортивного директора очевидна, но, кажется, и к ней Эд Вудворд пришел, послушав жалобы Моуриньо на телевидении после увольнения. МЮ руководят нефутбольные люди, которые сомневаются в своих знаниях и поддаются влиянию медиа и людей со стороны. И потому новая перезагрузка "Юнайтед", вне зависимости от имен, не вызывает большого оптимизма.



Иван Громиков специально для FAPL.ru