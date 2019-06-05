Ло Чельсо хочет в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Реал Бетис" Джовани Ло Чельсо хочет перейти в "Тоттенхэм" и поработать со своим соотечественником Маурисио Почеттино.

На прошлой неделе стало известно, что клуб Ла Лиги отклонил предложение "шпор" по Ло Чельсо в размере 53 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" не собирается отступать и продолжает переговоры со своими коллегами из "Реал Бетис". При этом сам Джовани уже выразил желание попробовать себя в Премьер-Лиге, выступая за команду Почеттино.



Контракт 23-летнего аргентинца предусматривает отступные в размере 88 млн. фунтов — как раз на близкую к этой сумме компенсацию рассчитывает "Реал Бетис".



Если "шпорам" удастся договориться, покупка Ло Чельсо почти наверняка обновит трансферный рекорд лондонского клуба. Впрочем, "Тоттенхэм" может позволить тебе такого рода траты благодаря заработку на Лиге Чемпионов.