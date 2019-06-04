"Ювентус" определится с покупкой Погба после назначения Сарри

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи дал понять, что переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба будет зависеть от того, одобрит ли этот трансфер Маурицио Сарри.

Согласно информации в английской прессе, Сарри находится на пороге ухода из "Челси" и подписания контракта с "Ювентусом", которому нужна замена Массимилиано Аллегри.



Сегодня утром стало известно, что чемпионы Серии А уже установили контакт с агентом Мино Райолой насчет Погба, но дальнейшие шаги "Ювентуса" зависят того, что скажет Сарри, если, конечно, получит работу в Турине.



"Сарри сказал, что он скучает по Италии, но это говорят все итальянцы. Здесь ты хорошо питаешься".



"У нас есть список тренеров, и мы его анализируем. У нас есть четкое представление, и мы работаем в соответствии с ним. Мы не ставим временных рамок и потратим столько времени, сколько будет нужно — после каждый узнает, кто будет нашим новым тренером".



"У нас определенно будет боеспособный состав. Что касается трансферного рынка, то мы дождемся назначения нового главного тренера и тогда оценим ситуацию", — цитирует Паратичи Daily Mirror.