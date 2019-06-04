"Арсенал" обсудит будущее Лакасетта

Александр Лакасетт "Арсенал" готовится к переговорам с нападающим Александром Лакасеттом, за ситуацией вокруг которого следят "Барселона" и "Атлетико".

Оба испанских клуба присматриваются к Лакасетту в связи с Антуаном Гризманном — "Барселона" может купить Лакасетта вместо Гризманна, а "Атлетико" может купить Лакасетта на замену Гризманну.

В "Арсенале" у Александра есть контракт до 2022 года, однако из-за непопадания в Лигу Чемпионов трансферный бюджет главного тренера "канониров" Унаи Эмери на это лето будет ограничен 40 миллионами фунтов.

Таким образом, чтобы увеличить доступный бюджет, Эмери, возможно, придется подать кого-либо из своих звезд, и сделать это со стабильно себя проявляющим Лакасеттом будет проще, чем с Месутом Озилом или Генрихом Мхитаряном.

Эту ситуацию, сообщает Evening Standard, "Арсенал" и собирается обсудить с представителями 28-летнего француза во время запланированной встречи.


Метки Арсенал, Лакасетт

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 22:00

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  1. unreal84 05.06.2019 03:13 # unreal84
    Это похоже на ситуацию как в такси где берешь машину и в день ты должен отдавать определенную сумму хозяину. И по хер сколько ты заработал . Ты должен и все
    Тут так же . Дали клуб Эмери а америкашка должен иметь за сезон сумму. И не важно как. Хоть продавай свою звезду

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  2. plague 04.06.2019 22:55 # plague
    если у эмири осталась хотя бы милиардная доля мозга он продаст эту чушку бородатую и купит рондона

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  3. chelsiukpro 04.06.2019 22:39 # chelsiukpro
    В Челси топоря

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  4. andrew10 04.06.2019 22:28 # andrew10
    Они чё там со всеми более-менее топарями решили "обсудить" ?
    Похоже на былые времена Венгера, когда стадик отбивали. Вынуждены продавать минимум одну звезду.
    Эх, какая же это пздцовая ситуация((

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  5. mr-tsoy 04.06.2019 22:22 # mr-tsoy
    Опять доят клуб

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