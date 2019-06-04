"Арсенал" обсудит будущее Лакасетта
"Арсенал" готовится к переговорам с нападающим Александром Лакасеттом, за ситуацией вокруг которого следят "Барселона" и "Атлетико".
Оба испанских клуба присматриваются к Лакасетту в связи с Антуаном Гризманном — "Барселона" может купить Лакасетта вместо Гризманна, а "Атлетико" может купить Лакасетта на замену Гризманну.
В "Арсенале" у Александра есть контракт до 2022 года, однако из-за непопадания в Лигу Чемпионов трансферный бюджет главного тренера "канониров" Унаи Эмери на это лето будет ограничен 40 миллионами фунтов.
Таким образом, чтобы увеличить доступный бюджет, Эмери, возможно, придется подать кого-либо из своих звезд, и сделать это со стабильно себя проявляющим Лакасеттом будет проще, чем с Месутом Озилом или Генрихом Мхитаряном.
Эту ситуацию, сообщает Evening Standard, "Арсенал" и собирается обсудить с представителями 28-летнего француза во время запланированной встречи.
04.06.2019 22:00
Просмотров: 1244
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это похоже на ситуацию как в такси где берешь машину и в день ты должен отдавать определенную сумму хозяину. И по хер сколько ты заработал . Ты должен и все
Тут так же . Дали клуб Эмери а америкашка должен иметь за сезон сумму. И не важно как. Хоть продавай свою звезду
(ответить)
если у эмири осталась хотя бы милиардная доля мозга он продаст эту чушку бородатую и купит рондона
(ответить)
В Челси топоря
(ответить)
Они чё там со всеми более-менее топарями решили "обсудить" ?
Похоже на былые времена Венгера, когда стадик отбивали. Вынуждены продавать минимум одну звезду.
Эх, какая же это пздцовая ситуация((
(ответить)
Опять доят клуб
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий