"Арсенал" обсудит будущее Лакасетта

"Арсенал" готовится к переговорам с нападающим Александром Лакасеттом, за ситуацией вокруг которого следят "Барселона" и "Атлетико".

Оба испанских клуба присматриваются к Лакасетту в связи с Антуаном Гризманном — "Барселона" может купить Лакасетта вместо Гризманна, а "Атлетико" может купить Лакасетта на замену Гризманну.



В "Арсенале" у Александра есть контракт до 2022 года, однако из-за непопадания в Лигу Чемпионов трансферный бюджет главного тренера "канониров" Унаи Эмери на это лето будет ограничен 40 миллионами фунтов.



Таким образом, чтобы увеличить доступный бюджет, Эмери, возможно, придется подать кого-либо из своих звезд, и сделать это со стабильно себя проявляющим Лакасеттом будет проще, чем с Месутом Озилом или Генрихом Мхитаряном.



Эту ситуацию, сообщает Evening Standard, "Арсенал" и собирается обсудить с представителями 28-летнего француза во время запланированной встречи.