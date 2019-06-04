Фил Ягиелка подтвердил расставание с "Эвертоном"

Капитан "Эвертона" Фил Ягиелка покидает "Гудисон Парк" после 12 лет в клубе.

Ягиелка защищал цвета мерсисайдского клуба после своего перехода из "Шеффилд Юнайтед" за 4 миллиона фунтов в 2007 году. За это время Фил сыграл 386 матчей и забил 19 голов.



Капитанскую повязку "Эвертона" английский защитник носил с 2013 года, когда завершил свою игровую карьеру Фил Невилл, но в минувшем сезоне Премьер-Лиги отметился только семью появлениями на поле.



"Мне было сложно подтвердить свой уход, потому что клуб прояснил ситуацию только сейчас. К сожалению, мой период в "Эвертоне" подошел к концу после 12 великолепных лет. Мне повезло сыграть более 380 матчей здесь и быть капитаном клуба на протяжении шести лет".



"Я лишь могу сказать спасибо всем игрокам, с которыми я вместе играл, всему персоналу, который помогал мне на этом пути, президенту и, конечно, удивительным фанатам", — сообщил Ягиелка, которому в августе исполнится 37.