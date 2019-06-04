Фил Ягиелка подтвердил расставание с "Эвертоном"

Фил Ягиелка Капитан "Эвертона" Фил Ягиелка покидает "Гудисон Парк" после 12 лет в клубе.

Ягиелка защищал цвета мерсисайдского клуба после своего перехода из "Шеффилд Юнайтед" за 4 миллиона фунтов в 2007 году. За это время Фил сыграл 386 матчей и забил 19 голов.

Капитанскую повязку "Эвертона" английский защитник носил с 2013 года, когда завершил свою игровую карьеру Фил Невилл, но в минувшем сезоне Премьер-Лиги отметился только семью появлениями на поле.

"Мне было сложно подтвердить свой уход, потому что клуб прояснил ситуацию только сейчас. К сожалению, мой период в "Эвертоне" подошел к концу после 12 великолепных лет. Мне повезло сыграть более 380 матчей здесь и быть капитаном клуба на протяжении шести лет".

"Я лишь могу сказать спасибо всем игрокам, с которыми я вместе играл, всему персоналу, который помогал мне на этом пути, президенту и, конечно, удивительным фанатам", — сообщил Ягиелка, которому в августе исполнится 37.


Метки Эвертон, Ягиелка

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 21:00

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  1. leon-britton 05.06.2019 00:05 # leon-britton
    Красиво ссал в мерсисайдском дерби на портовых обрыганов. Скриньте.

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  2. andrew10 04.06.2019 22:25 # andrew10
    Легенда Ирисок

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  3. slash-lfc 04.06.2019 21:18 # slash-lfc
    Ехай нахуй зажигалка. Посредственный защ.

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  4. skychnie-oboi 04.06.2019 21:04 # skychnie-oboi
    Пцц играть за 3-й клуб Ливерпуля...

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