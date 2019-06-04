Морено и Старридж покидают "Ливерпуль"

Альберто Морено и Даниэль Старридж "Ливерпуль" подтвердил расставание с защитником Альберто Морено и нападающим Даниэлем Старриджем по истечении их контрактов в конце июня.

После своего перехода из "Севильи" в августе 2014 Морено сыграл 141 матч за мерсисайдский клуб, тогда как Старридж забил 67 голов в 160 поединках за "Ливерпуль" после своего трансфера из "Челси" в январе 2013.

В завершившемся сезоне Альберто вчистую проигрывал конкуренцию Энди Робертсону, тогда как Даниэль оставался за спиной не только основной тройки нападения "красных", но и даже Дивока Ориги.

"Спасибо вам — вот самые главные слова, которые я хочу сказать этим двум удивительным игрокам", — сообщил на прощание наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.


Метки Ливерпуль, Морено, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 20:25

Количество просмотров Просмотров: 3193

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 05.06.2019 03:35 # liverpool1892est
    Фу слава богу!!! Еще бы пару пидарасов свалили бы

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  2. leon-britton 05.06.2019 00:07 # leon-britton
    Покидают обоссаный клубишко и тому невыносимо радуются. Скриньте.

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  3. gerrard08 04.06.2019 23:15 # gerrard08
    Старичу спасибо.
    Моментами был настоящим топом и очень полезным напом. Постараюсь его запомнить не как ленивую жопу, а как беспощадного хищника.

    А что касается тупого ебливого пса, то пошел ты на юх тупая собака. Надеюсь сгниют где-нибудь во второй лиге. Привозила несчастная. Нормально кровинушки попил у клуба.

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  4. plague 04.06.2019 22:54 # plague
    психологически все таки сложно играть в середняке ни разу не бравшим главный трофей страны

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  5. noi39 04.06.2019 22:38 # noi39
    Старр не плохо так заработал,спасибо ему за самую крутую банку сезона пенсам.Ещё бы Ловрена сплавить куда то.

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  6. andrew10 04.06.2019 22:23 # andrew10
    Медальки успели цепануть.
    Пора и в футбол поиграть

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  7. liverpool888 04.06.2019 21:40 # liverpool888
    Спасибо за профессионализм. Даже с учётом небольшого количества игрового время молчали и не устраивали истерик.
    Удачи в дальнейших этапах карьеры. Старриджу здоровья, ещё может попылить.

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  8. monsieurgood 04.06.2019 21:39 # monsieurgood
    отмучился лфк

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  9. electric 04.06.2019 21:31 # electric
    Морено в муму наверное собрался. На пенсию зарабатывать как-то надо.

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  10. skychnie-oboi 04.06.2019 21:21 # skychnie-oboi
    Спасибо каличу Мурено за - просранный финал ЛЕ.
    К Старру ноль претензий.

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  11. contrario 04.06.2019 21:05 # contrario
    141 раз мы терпели Мурену. Старриджу удачи.

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  12. keremet 04.06.2019 21:04 # keremet
    ну чтож спасибо и удачи им;)

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  13. weorlfc 04.06.2019 21:02 # weorlfc
    Медальки получили и пока (хоть зарплатную ведомость освободите)

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  14. only--liverpool 04.06.2019 20:43 # only--liverpool
    YNWA!!!

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  15. blackdreamer 04.06.2019 20:43 # blackdreamer
    осталось сплавить минолета уебана и ловрена
    и все

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  16. martingor 04.06.2019 20:42 # martingor
    Стара жалко

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  17. lfcynwa 04.06.2019 20:36 # lfcynwa
    Морено застрелить
    Старриджу удачи

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  18. slash-lfc 04.06.2019 20:36 # slash-lfc
    YNWA!

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