Морено и Старридж покидают "Ливерпуль"
"Ливерпуль" подтвердил расставание с защитником Альберто Морено и нападающим Даниэлем Старриджем по истечении их контрактов в конце июня.
После своего перехода из "Севильи" в августе 2014 Морено сыграл 141 матч за мерсисайдский клуб, тогда как Старридж забил 67 голов в 160 поединках за "Ливерпуль" после своего трансфера из "Челси" в январе 2013.
В завершившемся сезоне Альберто вчистую проигрывал конкуренцию Энди Робертсону, тогда как Даниэль оставался за спиной не только основной тройки нападения "красных", но и даже Дивока Ориги.
"Спасибо вам — вот самые главные слова, которые я хочу сказать этим двум удивительным игрокам", — сообщил на прощание наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.
04.06.2019 20:25
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Последние комментарии:
Фу слава богу!!! Еще бы пару пидарасов свалили бы
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Покидают обоссаный клубишко и тому невыносимо радуются. Скриньте.
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Старичу спасибо.
Моментами был настоящим топом и очень полезным напом. Постараюсь его запомнить не как ленивую жопу, а как беспощадного хищника.
А что касается тупого ебливого пса, то пошел ты на юх тупая собака. Надеюсь сгниют где-нибудь во второй лиге. Привозила несчастная. Нормально кровинушки попил у клуба.
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психологически все таки сложно играть в середняке ни разу не бравшим главный трофей страны
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Старр не плохо так заработал,спасибо ему за самую крутую банку сезона пенсам.Ещё бы Ловрена сплавить куда то.
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Медальки успели цепануть.
Пора и в футбол поиграть
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Спасибо за профессионализм. Даже с учётом небольшого количества игрового время молчали и не устраивали истерик.
Удачи в дальнейших этапах карьеры. Старриджу здоровья, ещё может попылить.
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отмучился лфк
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Морено в муму наверное собрался. На пенсию зарабатывать как-то надо.
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Спасибо каличу Мурено за - просранный финал ЛЕ.
К Старру ноль претензий.
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141 раз мы терпели Мурену. Старриджу удачи.
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ну чтож спасибо и удачи им;)
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Медальки получили и пока (хоть зарплатную ведомость освободите)
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YNWA!!!
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осталось сплавить минолета уебана и ловрена
и все
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Стара жалко
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Морено застрелить
Старриджу удачи
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YNWA!
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