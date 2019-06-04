Морено и Старридж покидают "Ливерпуль"

"Ливерпуль" подтвердил расставание с защитником Альберто Морено и нападающим Даниэлем Старриджем по истечении их контрактов в конце июня.

После своего перехода из "Севильи" в августе 2014 Морено сыграл 141 матч за мерсисайдский клуб, тогда как Старридж забил 67 голов в 160 поединках за "Ливерпуль" после своего трансфера из "Челси" в январе 2013.



В завершившемся сезоне Альберто вчистую проигрывал конкуренцию Энди Робертсону, тогда как Даниэль оставался за спиной не только основной тройки нападения "красных", но и даже Дивока Ориги.



"Спасибо вам — вот самые главные слова, которые я хочу сказать этим двум удивительным игрокам", — сообщил на прощание наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.