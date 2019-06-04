Сарри признался, что его тянет на родину
Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что возможность возглавить "Ювентус" слишком заманчива, чтобы он от нее отказался.
Согласно слухам, Сарри уже со дня на день может быть освобожден от своих обязательство по контракту с "синими", чтобы заступить на тренерский мостик "Ювентуса", доминирующего в итальянском футболе последние годы.
Прежде Маурицио говорил, что хочет остаться в Премьер-Лиге, однако желание снова работать в Серии А оказалось сильнее.
"Нас, итальянцев, сильно тянет на родину. Я чувствую, что мне чего-то не хватает. Это был тяжелый год. Я почувствовал себя вдали от друзей, я едва вижу своих престарелых родителей. Но в своем возрасте я принимаю только профессиональные решения".
"Я не смогу тренировать еще 20 лет. Находиться у бровки — это тяжелая работа. Когда я возвращаюсь домой на Тоскану, я чувствую себя словно чужаком. Я провел там 30 ночей за все последние годы", — цитирует Сарри Sky Sports.
04.06.2019 20:10
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Последние комментарии:
Пусть. Сосёт. Хуй.
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прощай дон сарри (((((
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Переубовочная у деда
Хочет Роналду потренить, и в Манджукича бычки покидать
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Сейчас идеальный момент чтобы уйти. Продадут азара, плюс трансферный бан. Дальше только хуже. Но будет интересно посмотреть как Юве будет катать саррибол
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ну просто начал уже искать причину
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Ты клёвый мужик. Реально клёвый. Это видно. Но клёвый мужик и тренер челси не совсем схожие понятия.
Удачи тебе, надеюсь с юве выиграет много титулов. Своей работой на протяжении жизни ты заслужил выиграть горстку трофеев так точно. Целку сорвали пенсы, дальше надеюсь ты ещё себя покажешь и как минимум 2 титула серии а тебе желаю.
Реально дед, ты крут. Но соре, Англия не твоё.
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