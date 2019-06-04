Кейн уверен, что сборная Англии останется сплоченной после финала Лиги Чемпионов

Капитан "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что финал Лиги Чемпионов не испортит отношения игроков в национальной команде.

Согласно слухам, в предшествовавшие финалу Лиги Чемпионов недели игроки "Тоттенхэма" и "Ливерпуля" перестали разговаривать и переписывать друг с другом.



В минувшую субботу Кейн вместе с Данни Роузом, Эриком Дайеро и Деле Алли потерпел поражение 2:0 от Джордана Хендерсона, Трента Александер-Арнольда и Джо Гомеса, однако Харри спокоен за атмосферу в сборной в преддверии финала плей-офф Лиги Наций.



"Хотя мы и представляем разные клубы, у нас такие крепкие отношения, и когда мы приезжаем сюда, каждый сосредоточен на сборной. Вам не нужно говорить с парнями о том, как переключиться с клубного футбола — у каждого это получается естественно".



"Думаю, тот факт, что мы играли вместе за сборные Англии различных возрастов, делает всех нас хорошими друзьями".



"Не имеет значения, выступаешь ты за "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" или "Ливерпуль" — мы так давно знаем друг друга, что стали товарищами".



"Когда тебя вызывают в сборную, ты просто хочешь всех повидать и снова быть друзьями", — цитирует Кейна Daily Mail.