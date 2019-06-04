Мактоминею было тяжело наблюдать за победой "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов
Полузащитник Скотт Мактоминей признался, что ему, как игроку и фанату "Манчестер Юнайтед", было тяжело наблюдать за победой "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов, хотя он и рад за своего партнера по сборной Шотландии Энди Робертсона.
В сезоне 2018/19 "Манчестер Сити", еще один злейший враг "Юнайтед", в шестой раз в своей истории стал чемпионом Англии, тогда как "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал лучшим клубом Европы.
Сами же "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться шестым местом в Премьер-Лиге, и это печалит Мактоминея.
"Не могу лгать, за этим было непросто и даже тяжело наблюдать, будучи насквозь своим человеком для "Манчестер Юнайтед".
"Однако мне все равно было приятно увидеть другого шотландца на поле. Он проделал красивый путь с 2012 года и до настоящего момента".
"Это удивительно для Энди, и мы предвкушаем, как снова будем вместе выступать за сборную Шотландии. Это не может быть ничем другим, как источником вдохновения для всей команды".
"Он невероятно хорош, и к этому же стремлюсь и я — выигрывать большие трофеи и, надеюсь, в будущем участвовать в больших турнирах со сборной Шотландии", — сообщил Мактоминей The Herald.
04.06.2019 18:00
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Последние комментарии:
ну тогда ослепни нахуй, скамье
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привыкай парень)_дальше ещё больнее будет!-пока ты со своим цырком-шапито будешь понты раскидывать по сторонам_уже беспонтовые и никому не интересные))_-мы будем трофеи забирать!
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За Англию в целом радоваться надо
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Всем было тяжело смотреть этот футбол.
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почему у него такие маленькие глазенки? уродски же выглядит, операцию бы сделал шоле...
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Как то Ховард и Руни писали, что надеются, что Ливерпуль не возьмёт трофей пока они живы. Что там у них со здоровьем? Или уже успели переобуться?
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Типичный скам на 100 лет
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Прям как пенсы местные.
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Настоящие Черти!!!
6 - шестой титул АПЛ взяли Ман сити.
6 - шестой ЛЧ взял Ливерпуль.
6 - шестое место взял МЮ))
магия цифр)))
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жиза. только за Клоппа рад, а лфк - говно
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Видеть слезы скама - бесценно
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МнСити взял чемп, Ливер - ЛЧ. Прям адское комбо для фанов МЮ. Для них настали воистину тяжёлые времена.
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Безпися ваще в запой уйдет
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Жаль у этого манка не было возможности ососать вражеский хер, в обмен на то что бы лфк не взял лч. Будь у него такая возможность, на классе исполнил бы соло шершавого мухамора.
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Мои соболезнования.
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