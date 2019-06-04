Мактоминею было тяжело наблюдать за победой "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Полузащитник Скотт Мактоминей признался, что ему, как игроку и фанату "Манчестер Юнайтед", было тяжело наблюдать за победой "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов, хотя он и рад за своего партнера по сборной Шотландии Энди Робертсона.

В сезоне 2018/19 "Манчестер Сити", еще один злейший враг "Юнайтед", в шестой раз в своей истории стал чемпионом Англии, тогда как "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал лучшим клубом Европы.



Сами же "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться шестым местом в Премьер-Лиге, и это печалит Мактоминея.



"Не могу лгать, за этим было непросто и даже тяжело наблюдать, будучи насквозь своим человеком для "Манчестер Юнайтед".



"Однако мне все равно было приятно увидеть другого шотландца на поле. Он проделал красивый путь с 2012 года и до настоящего момента".



"Это удивительно для Энди, и мы предвкушаем, как снова будем вместе выступать за сборную Шотландии. Это не может быть ничем другим, как источником вдохновения для всей команды".



"Он невероятно хорош, и к этому же стремлюсь и я — выигрывать большие трофеи и, надеюсь, в будущем участвовать в больших турнирах со сборной Шотландии", — сообщил Мактоминей The Herald.