Мактоминею было тяжело наблюдать за победой "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Скотт Мактоминей Полузащитник Скотт Мактоминей признался, что ему, как игроку и фанату "Манчестер Юнайтед", было тяжело наблюдать за победой "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов, хотя он и рад за своего партнера по сборной Шотландии Энди Робертсона.

В сезоне 2018/19 "Манчестер Сити", еще один злейший враг "Юнайтед", в шестой раз в своей истории стал чемпионом Англии, тогда как "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал лучшим клубом Европы.

Сами же "красные дьяволы" были вынуждены довольствоваться шестым местом в Премьер-Лиге, и это печалит Мактоминея.

"Не могу лгать, за этим было непросто и даже тяжело наблюдать, будучи насквозь своим человеком для "Манчестер Юнайтед".

"Однако мне все равно было приятно увидеть другого шотландца на поле. Он проделал красивый путь с 2012 года и до настоящего момента".

"Это удивительно для Энди, и мы предвкушаем, как снова будем вместе выступать за сборную Шотландии. Это не может быть ничем другим, как источником вдохновения для всей команды".

"Он невероятно хорош, и к этому же стремлюсь и я — выигрывать большие трофеи и, надеюсь, в будущем участвовать в больших турнирах со сборной Шотландии", — сообщил Мактоминей The Herald.


Метки Ливерпуль, Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Робертсон, сборная Шотландии

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2558

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Последние комментарии:




  1. kos9k 05.06.2019 03:32 # kos9k
    ну тогда ослепни нахуй, скамье

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  2. normalyok 05.06.2019 01:50 # normalyok
    привыкай парень)_дальше ещё больнее будет!-пока ты со своим цырком-шапито будешь понты раскидывать по сторонам_уже беспонтовые и никому не интересные))_-мы будем трофеи забирать!

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  3. andrew10 04.06.2019 22:18 # andrew10
    За Англию в целом радоваться надо

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  4. ensiferum 04.06.2019 22:06 # ensiferum
    Всем было тяжело смотреть этот футбол.

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  5. bezviz 04.06.2019 21:00 # bezviz
    почему у него такие маленькие глазенки? уродски же выглядит, операцию бы сделал шоле...

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  6. zloy-vasya 04.06.2019 20:37 # zloy-vasya
    Как то Ховард и Руни писали, что надеются, что Ливерпуль не возьмёт трофей пока они живы. Что там у них со здоровьем? Или уже успели переобуться?

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  7. chr1s8rown 04.06.2019 19:22 # chr1s8rown
    Типичный скам на 100 лет

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  8. iskander8sg 04.06.2019 19:16 # iskander8sg
    Прям как пенсы местные.

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  9. lfc-in-my-heart 04.06.2019 18:37 # lfc-in-my-heart
    Настоящие Черти!!!
    6 - шестой титул АПЛ взяли Ман сити.
    6 - шестой ЛЧ взял Ливерпуль.
    6 - шестое место взял МЮ))

    магия цифр)))

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  10. monsieurgood 04.06.2019 18:27 # monsieurgood
    жиза. только за Клоппа рад, а лфк - говно

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  11. komod 04.06.2019 18:11 # komod
    Видеть слезы скама - бесценно

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  12. lampard78 04.06.2019 18:09 # lampard78
    МнСити взял чемп, Ливер - ЛЧ. Прям адское комбо для фанов МЮ. Для них настали воистину тяжёлые времена.

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  13. liverpool1892est 04.06.2019 18:08 # liverpool1892est
    Безпися ваще в запой уйдет

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  14. gerrard08 04.06.2019 18:06 # gerrard08
    Жаль у этого манка не было возможности ососать вражеский хер, в обмен на то что бы лфк не взял лч. Будь у него такая возможность, на классе исполнил бы соло шершавого мухамора.

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  15. ofori-twumasi 04.06.2019 18:01 # ofori-twumasi
    Мои соболезнования.

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