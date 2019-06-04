Гвардиола ожидает, что у "Сити" добавится конкурентов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что в следующем сезоне "Ливерпуль" будет не единственным конкурентом его команды в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В сезоне 2018/19 "Сити" и "Ливерпуль" — и по уровню игры, и по результатам — существовали совершенно обособленно от остальных команд Премьер-Лиги.



"Горожанам" потребовалась впечатляющая серия из 14 побед подряд на финише, чтобы на одно очко опередить "красных" и защитить чемпионский титул.



Гвардиола наслаждался этим соперничеством и предвкушает его возобновление в новом сезоне — возможно, в расширенном количестве.



"Ливерпуль" стал чемпионом Европы, они очень сильны. Когда стандарты так высоки, ты можешь все потерять, сыграв один плохой матч".



"У нас удивительное соперничество — не только с "Ливерпулем", но и с пятью другими сильными командам, и поэтому в Премьер-Лиге так тяжело. В следующем сезоне мы начнем с нуля, а время покажет", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.