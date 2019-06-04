Гомес объяснил, что делает Клоппа таким особенным
Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес объяснил, что делает главного тренера Юргена Клоппа таким особенным.
После своего назначения в октябре 2015 Клопп превратил "Ливерпуль" в грозную силу на внутренней и европейской аренах.
В сравнении с некоторыми конкурентами, "красных" выгодно отличает не только привлекательный стиль игры, но и потрясающий командный дух — "Ливерпуль" действительно является группой единомышленников, а не отдельными игроками. Гомес считает, что ему очень повезло встретить такого тренера на своем карьерном пути.
"Я довольно молод, но я знаю, что работать с таким тренером — настоящая благодать для меня. Я не думаю, что есть много других тренеров, которые могут делать то, что делает он. Нам повезло".
"Все мы так благодарны, что обладаем тренером вроде него. Он сделал так много лично для меня, и все парни думают так же".
"Он невероятный тренер, и мы у него в большом долгу. Это показывает, какой сплоченностью мы обладаем и насколько все мы ценим его как тренера".
"Что делает Клоппа таким особенным? Думаю, это просто его энергия. Дело не только в тактических вещах, но и в его личных качествах — поэтому-то у нас такая связь".
"Мы хотим играть за него, мы хотим праздновать вместе с ним, когда побеждаем, потому что он сам и является одной из причин этому. Это так особенно".
"Он так ценен для нас, и он показывает нам, что означает играть за этот клуб", — цитирует Гомеса Evening Standard.
04.06.2019 16:00
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Последние комментарии:
Просто три слова:
1 Гомес
2 Ротатор
3 Клоп
Вот и вся суть рассуждений, хотя вы выводы делайте сами
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Есть только один особенный , все остальное плагиат.
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Тут базарить нечего.
КЛОПП ТОП и ЦАРЬ ЕВРОПЫ!
Когда выходит деревьяный игрок Ориги и делает результат против Барсы с хладнокровностью Роналду в лучшей формы.
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Теперь Хлопец удачник, топ.
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