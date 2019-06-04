Гомес объяснил, что делает Клоппа таким особенным

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес объяснил, что делает главного тренера Юргена Клоппа таким особенным.

После своего назначения в октябре 2015 Клопп превратил "Ливерпуль" в грозную силу на внутренней и европейской аренах.



В сравнении с некоторыми конкурентами, "красных" выгодно отличает не только привлекательный стиль игры, но и потрясающий командный дух — "Ливерпуль" действительно является группой единомышленников, а не отдельными игроками. Гомес считает, что ему очень повезло встретить такого тренера на своем карьерном пути.



"Я довольно молод, но я знаю, что работать с таким тренером — настоящая благодать для меня. Я не думаю, что есть много других тренеров, которые могут делать то, что делает он. Нам повезло".



"Все мы так благодарны, что обладаем тренером вроде него. Он сделал так много лично для меня, и все парни думают так же".



"Он невероятный тренер, и мы у него в большом долгу. Это показывает, какой сплоченностью мы обладаем и насколько все мы ценим его как тренера".



"Что делает Клоппа таким особенным? Думаю, это просто его энергия. Дело не только в тактических вещах, но и в его личных качествах — поэтому-то у нас такая связь".



"Мы хотим играть за него, мы хотим праздновать вместе с ним, когда побеждаем, потому что он сам и является одной из причин этому. Это так особенно".



"Он так ценен для нас, и он показывает нам, что означает играть за этот клуб", — цитирует Гомеса Evening Standard.