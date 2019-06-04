"Сити" не ожидает ухода Давида Сильвы
"Манчестер Сити" не ожидает ухода полузащитника Давида Сильвы этим летом, но готов попрощаться с Данило и Фабианом Дельфом.
Недавно в прессе появились слухи, что некий клуб из Катара предложил Сильве двухлетний контракт стоимостью 12 миллионов фунтов "чистыми".
Казалось бы, после исторического достижения в виде требла с "Сити" 33-летний испанец всерьез может задуматься о том, чтобы уйти на мажорной ноте и обеспечить себе безбедную старость, однако BBC не ожидает, что Давид покинет "Этихад".
"Горожане" по-прежнему уверены, что экс-игрок "Валенсии" полностью отработает свой контракт, рассчитанный до 2020 года.
Что касается Данило и Дельфа, то главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел бы их сохранить в своей команде. Но в руководстве клуба есть понимание, что сейчас, возможно, будет лучше продать этих игроков.
В завершившемся сезоне Премьер-Лиги 27-летний бразилец и 29-летний англичанин отметились 15 и 13 выходами в старте, соответственно. Контракт Данило истекает через два года, Дельфа — уже через один.
04.06.2019 15:00
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Последние комментарии:
Этому сайту больше лет чем любому болеле МС, но сюда до сих пор не завезли таблицу голевых передач
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Один хрен в этом сезоне было видно,что годы берут своё.Как раз до 20-го он и поиграет.
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топарь.
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Уважаю Сильву
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Жаль что такой ТОП игрок - ни разу не играл в финале ЛЧ, будучи ЧМ.
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КОРОЛЬ!!!
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