"Сити" не ожидает ухода Давида Сильвы

"Манчестер Сити" не ожидает ухода полузащитника Давида Сильвы этим летом, но готов попрощаться с Данило и Фабианом Дельфом.

Недавно в прессе появились слухи, что некий клуб из Катара предложил Сильве двухлетний контракт стоимостью 12 миллионов фунтов "чистыми".



Казалось бы, после исторического достижения в виде требла с "Сити" 33-летний испанец всерьез может задуматься о том, чтобы уйти на мажорной ноте и обеспечить себе безбедную старость, однако BBC не ожидает, что Давид покинет "Этихад".



"Горожане" по-прежнему уверены, что экс-игрок "Валенсии" полностью отработает свой контракт, рассчитанный до 2020 года.



Что касается Данило и Дельфа, то главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел бы их сохранить в своей команде. Но в руководстве клуба есть понимание, что сейчас, возможно, будет лучше продать этих игроков.



В завершившемся сезоне Премьер-Лиги 27-летний бразилец и 29-летний англичанин отметились 15 и 13 выходами в старте, соответственно. Контракт Данило истекает через два года, Дельфа — уже через один.