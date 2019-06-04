"Сити" не ожидает ухода Давида Сильвы

Давид Сильва "Манчестер Сити" не ожидает ухода полузащитника Давида Сильвы этим летом, но готов попрощаться с Данило и Фабианом Дельфом.

Недавно в прессе появились слухи, что некий клуб из Катара предложил Сильве двухлетний контракт стоимостью 12 миллионов фунтов "чистыми".

Казалось бы, после исторического достижения в виде требла с "Сити" 33-летний испанец всерьез может задуматься о том, чтобы уйти на мажорной ноте и обеспечить себе безбедную старость, однако BBC не ожидает, что Давид покинет "Этихад".

"Горожане" по-прежнему уверены, что экс-игрок "Валенсии" полностью отработает свой контракт, рассчитанный до 2020 года.

Что касается Данило и Дельфа, то главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола предпочел бы их сохранить в своей команде. Но в руководстве клуба есть понимание, что сейчас, возможно, будет лучше продать этих игроков.

В завершившемся сезоне Премьер-Лиги 27-летний бразилец и 29-летний англичанин отметились 15 и 13 выходами в старте, соответственно. Контракт Данило истекает через два года, Дельфа — уже через один.


Метки Данило, Дельф, Манчестер Сити, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 15:00

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  1. ilovemanutd 04.06.2019 16:49 # ilovemanutd
    Этому сайту больше лет чем любому болеле МС, но сюда до сих пор не завезли таблицу голевых передач

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  2. noi39 04.06.2019 16:00 # noi39
    Один хрен в этом сезоне было видно,что годы берут своё.Как раз до 20-го он и поиграет.

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  3. contrario 04.06.2019 15:59 # contrario
    топарь.

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  4. liverpool1892est 04.06.2019 15:32 # liverpool1892est
    Уважаю Сильву

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  5. skychnie-oboi 04.06.2019 15:30 # skychnie-oboi
    Жаль что такой ТОП игрок - ни разу не играл в финале ЛЧ, будучи ЧМ.

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  6. mancityman 04.06.2019 15:18 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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