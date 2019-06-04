Чилуэлл поведал, что ему сказал Гвардиола

Бен Чилуэлл и Хосеп Гвардиола Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл сообщил, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лично признался ему в своих симпатиях.

В концовке этого сезона "лисы" едва не лишили "горожан" титула Премьер-Лиги. Судьбу упорного матча на "Этихад" в рамках предпоследнего тура решил единственный гол Венсана Компани, которому удался потрясающий дальний удар.

После того матча Гвардиола подошел к Чилуэллу, которого называют трансферной целью "Сити" на замену Бенжамену Менди, и дал напутствие молодому англичанину.

"Он просто сказал, что считает меня действительно талантливым игроком и хочет, чтобы я продолжал хорошо играть, носился взад и вперед по полю и никогда бы не расслаблялся. Вот и все — затем он отправился к следующему, с кем хотел поговорить".

"Почувствовал ли я что-нибудь особенное? Нет. Это было приятно, что такой успешный тренер считает меня хорошим игроком. Но я в "Лестере", и мы наслаждаемся работой с Бренданом Роджерсом, и ни о чем другом я не помышляю", — цитирует Чилуэлла The Telegraph.


Метки Гвардиола, Лестер, Манчестер Сити, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 14:00

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  1. januzaj00 04.06.2019 16:05 # januzaj00
    - спаси меня от этого хiхiла

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  2. noi39 04.06.2019 15:57 # noi39
    Знаем мы эти "напутствия".

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  3. stamford-bridge 04.06.2019 14:07 # stamford-bridge
    на радостях чего только не скажешь

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