Чилуэлл поведал, что ему сказал Гвардиола

Защитник "Лестера" Бен Чилуэлл сообщил, что главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лично признался ему в своих симпатиях.

В концовке этого сезона "лисы" едва не лишили "горожан" титула Премьер-Лиги. Судьбу упорного матча на "Этихад" в рамках предпоследнего тура решил единственный гол Венсана Компани, которому удался потрясающий дальний удар.



После того матча Гвардиола подошел к Чилуэллу, которого называют трансферной целью "Сити" на замену Бенжамену Менди, и дал напутствие молодому англичанину.



"Он просто сказал, что считает меня действительно талантливым игроком и хочет, чтобы я продолжал хорошо играть, носился взад и вперед по полю и никогда бы не расслаблялся. Вот и все — затем он отправился к следующему, с кем хотел поговорить".



"Почувствовал ли я что-нибудь особенное? Нет. Это было приятно, что такой успешный тренер считает меня хорошим игроком. Но я в "Лестере", и мы наслаждаемся работой с Бренданом Роджерсом, и ни о чем другом я не помышляю", — цитирует Чилуэлла The Telegraph.