Клопп по-прежнему не собирается в "Баварию"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз отверг интерес "Баварии".

В минувший уикенд Клопп привел "красных" к победе над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов, завоевав свой первый трофей за время работы в Англии.

Этой победой 51-летний немец только укрепил свою репутацию и теперь, как ожидается, получит на "Энфилде" новый контракт с зарплатой, увеличенной с 7 до 10 миллионов фунтов в год.

"Я не хочу ничего сильнее, чем однажды увидеть Клоппа в "Баварии". Они хорошо подходят друг к другу. Юрген принес новый тип футбола в Германию. Начатое в Дортмунде он довел до совершенства в "Ливерпуле", — выразил свое восхищение соотечественником легенда "Баварии" и всего немецкого футбола Франц Беккенбауэр.

Однако Клопп поспешил расстроить Беккенбауэра, дав понять, что свое будущее связывает с мерсисайдским клубом.

"Мне нравится Франц — а я нравлюсь ему, но у меня есть долгосрочный контракт с "Ливерпулем". Я бы предпочел, чтобы он говорил именно это, чем то, что я не гожусь в главные тренеры "Баварии".

"Однако у "Баварии" и дортмундской "Боруссии" очень хорошие тренеры. А что будет через пять лет или больше, я не знаю. Возможно, будут совершенно другие тренеры, которые им подойдут", — сообщил Клопп Bild.


Метки Бавария, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. makaku 04.06.2019 14:07 # makaku
    Клоппу Ливерпуль больше по душе

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  2. electric 04.06.2019 13:42 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. chr1s8rown 04.06.2019 13:42 # chr1s8rown
    Он будет тренировать сб .немцев а не баварию

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  4. firmino9 04.06.2019 13:19 # firmino9
    А зачем?

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  5. chebrec 04.06.2019 13:18 # chebrec
    Хыыыыыыыы пока АПЛ не выиграет не свалит

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