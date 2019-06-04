Клопп по-прежнему не собирается в "Баварию"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз отверг интерес "Баварии".

В минувший уикенд Клопп привел "красных" к победе над "Тоттенхэмом" в финале Лиги Чемпионов, завоевав свой первый трофей за время работы в Англии.



Этой победой 51-летний немец только укрепил свою репутацию и теперь, как ожидается, получит на "Энфилде" новый контракт с зарплатой, увеличенной с 7 до 10 миллионов фунтов в год.



"Я не хочу ничего сильнее, чем однажды увидеть Клоппа в "Баварии". Они хорошо подходят друг к другу. Юрген принес новый тип футбола в Германию. Начатое в Дортмунде он довел до совершенства в "Ливерпуле", — выразил свое восхищение соотечественником легенда "Баварии" и всего немецкого футбола Франц Беккенбауэр.



Однако Клопп поспешил расстроить Беккенбауэра, дав понять, что свое будущее связывает с мерсисайдским клубом.



"Мне нравится Франц — а я нравлюсь ему, но у меня есть долгосрочный контракт с "Ливерпулем". Я бы предпочел, чтобы он говорил именно это, чем то, что я не гожусь в главные тренеры "Баварии".



"Однако у "Баварии" и дортмундской "Боруссии" очень хорошие тренеры. А что будет через пять лет или больше, я не знаю. Возможно, будут совершенно другие тренеры, которые им подойдут", — сообщил Клопп Bild.