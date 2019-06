Светская хроника за вторник

"Реал" отправил делегацию в Лондон на переговоры по Эдену Азару. "Манчестер Юнайтед" нашел замену Давиду Де Хеа в "Лилле". "Арсенал" предложил 37 миллионов фунтов за двух звезд "Сампдории". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Реал" готовится совершить заключительный рывок к согласованию трансфера плеймейкера "Челси" Эдена Азара стоимостью 107 миллионов фунтов, отправив в Лондон делегацию на переговоры с директором "синих" Мариной Грановской. (Goal)



"Реал" и "Челси" расходятся в оценке стоимости Азара на 16 млн. фунтов. (AS)



"Челси" хочет за Азара 130 млн. фунтов — на 40 млн. фунтов больше, чем последнее предложение "Реала". (The Telegraph)



"Реал" опасается, что не сможет потягаться с "Манчестер Юнайтед" и "Баварией" за нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. (AS)



Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо отверг интерес "Юнайтед" и "Челси". (Sport)



После назначения Сарри "Ювентус" постарается опередить "Юнайтед" в борьбе за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (The Sun)



"Лилль" потребовал 31 млн. фунтов за голкипера Майка Меньяна, которого "Юнайтед" присмотрел на замену Давиду Де Хеа. (Daily Record)



Защитник "Юнайтед" Маттео Дармиан стал целью для главного тренера "Интера" Антонио Конте. (Daily Star)



"Юнайтед" потерял интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кирану Триппьеру и собирается сделать запрос насчет Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас". (Daily Mirror)



"Юнайтед" и "Манчестер Сити" сошлись в битве за юного нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша, оцениваемого в 120 млн. фунтов. (Daily Mirror)



"Арсенал" предложил 37 млн. фунтов за звезд "Сампдории" Йоакима Андерсена и Денниса Прата. (Tuttosport)



"Борнмут" и "Бернли" заинтересованы в нападающем "Вест Бромвича" Джее Родригесе. (Express and Star)



"Борнмут" может заплатить 13 млн. фунтов за голкипера "Фиорентины" Бартломея Дронговски. (Daily Star)



Капитан "Фенербахче" Хасан Али Калдырым, доступный всего за 4.4 млн. фунтов, попал на радар к "Вест Хэму". (BBC)



Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович заинтересовал "Интер". (The Sun)



Другое



"Ювентус" готов платить Маурицио Сарри 6.2 млн. фунтов в год. (Corriere della Sera)



Шорт-лист "Челси" на замену Маурицио Сарри пополнили главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту и ассистент рулевого сборной Англии Стив Холланд. (The Telegraph)



Экс-наставник "Брайтона" Крис Хьютон проведет переговоры с "Вест Бромвичем" в ближайшие 48 часов. (The Telegraph)



FA заключила пятилетний спонсорский контракт с BT стоимостью 50 млн. фунтов. (The Telegraph)



В плей-офф Лиги Наций будет задействована система VAR. (BBC)



Защитник Эшли Коул покидает "Дерби" и, вероятно, теперь завершит игровую карьеру. (BBC)



Богатейший человек Британии Джим Рэтклифф договорился о покупке "Ниццы" за 89 млн. фунтов. (The Sun)



Дед шейха Халида, который может стать новым владельцем "Ньюкасла", убил своего брата в 1926 году. (Daily Mail)



Отец нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина запретил своему сыну жениться, пока он не закончит игровую карьеру. (Daily Express)