Светская хроника за вторник
"Реал" отправил делегацию в Лондон на переговоры по Эдену Азару. "Манчестер Юнайтед" нашел замену Давиду Де Хеа в "Лилле". "Арсенал" предложил 37 миллионов фунтов за двух звезд "Сампдории". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Реал" готовится совершить заключительный рывок к согласованию трансфера плеймейкера "Челси" Эдена Азара стоимостью 107 миллионов фунтов, отправив в Лондон делегацию на переговоры с директором "синих" Мариной Грановской. (Goal)
"Реал" и "Челси" расходятся в оценке стоимости Азара на 16 млн. фунтов. (AS)
"Челси" хочет за Азара 130 млн. фунтов — на 40 млн. фунтов больше, чем последнее предложение "Реала". (The Telegraph)
"Реал" опасается, что не сможет потягаться с "Манчестер Юнайтед" и "Баварией" за нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. (AS)
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо отверг интерес "Юнайтед" и "Челси". (Sport)
После назначения Сарри "Ювентус" постарается опередить "Юнайтед" в борьбе за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (The Sun)
"Лилль" потребовал 31 млн. фунтов за голкипера Майка Меньяна, которого "Юнайтед" присмотрел на замену Давиду Де Хеа. (Daily Record)
Защитник "Юнайтед" Маттео Дармиан стал целью для главного тренера "Интера" Антонио Конте. (Daily Star)
"Юнайтед" потерял интерес к защитнику "Тоттенхэма" Кирану Триппьеру и собирается сделать запрос насчет Аарона Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас". (Daily Mirror)
"Юнайтед" и "Манчестер Сити" сошлись в битве за юного нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша, оцениваемого в 120 млн. фунтов. (Daily Mirror)
"Арсенал" предложил 37 млн. фунтов за звезд "Сампдории" Йоакима Андерсена и Денниса Прата. (Tuttosport)
"Борнмут" и "Бернли" заинтересованы в нападающем "Вест Бромвича" Джее Родригесе. (Express and Star)
"Борнмут" может заплатить 13 млн. фунтов за голкипера "Фиорентины" Бартломея Дронговски. (Daily Star)
Капитан "Фенербахче" Хасан Али Калдырым, доступный всего за 4.4 млн. фунтов, попал на радар к "Вест Хэму". (BBC)
Нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович заинтересовал "Интер". (The Sun)
Другое
"Ювентус" готов платить Маурицио Сарри 6.2 млн. фунтов в год. (Corriere della Sera)
Шорт-лист "Челси" на замену Маурицио Сарри пополнили главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту и ассистент рулевого сборной Англии Стив Холланд. (The Telegraph)
Экс-наставник "Брайтона" Крис Хьютон проведет переговоры с "Вест Бромвичем" в ближайшие 48 часов. (The Telegraph)
FA заключила пятилетний спонсорский контракт с BT стоимостью 50 млн. фунтов. (The Telegraph)
В плей-офф Лиги Наций будет задействована система VAR. (BBC)
Защитник Эшли Коул покидает "Дерби" и, вероятно, теперь завершит игровую карьеру. (BBC)
Богатейший человек Британии Джим Рэтклифф договорился о покупке "Ниццы" за 89 млн. фунтов. (The Sun)
Дед шейха Халида, который может стать новым владельцем "Ньюкасла", убил своего брата в 1926 году. (Daily Mail)
Отец нападающего "Тоттенхэма" Сон Хен Мина запретил своему сыну жениться, пока он не закончит игровую карьеру. (Daily Express)
04.06.2019 12:00
Просмотров: 10574
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Последние комментарии:
ЭЙ ЭЙ, ОТСОСИ У ЛИВЕРПУЛЯ!!!!
ЭЙ ЭЙ, ОТСОСИ У ЛИВЕРПУЛЯ!!!!
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Канделачка заявила, что готова выкупить канал BadComedian-а, и поможет ему с разбирательством.
Геша, не продавай - превратит в филиал хач ТВ и будет там бобслей показывать.
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ХБО сняли порочащую советскую власть херню, но виноват во всем Я, ахахаха
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Опят пенсы горят от великого Ливерпуля, опять каклы горят от великой Российской Империи. Скучный вторник на фапле.
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https://youtu.be/0DVowbgkQ0E
Кээээээк. Тут даже сравнивать нечего)) Зина едет, скучает. Эдерсон как манекен стоит с АПЛ. Атмосферы никакой. У ЛФК абсолютно дикая атмосфера, чисто бордерленд.
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Как максимально компетентное лицо могу смело заявить, что во всем виноваты хохлы.
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Когда уже х*уйло путин и компания начнут думать о своем народу, а не как стать империей. Когда уже русские начнут думать о своем госсударстве, а не "что там у хохлов".
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Президент Украины приехал в Брюссель.
«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса «как мы вместе будем давить на агрессора, как мы будем принуждать его к миру?», - написал Зеленский в Фейсбуке.
Удачи, Вова. Разминай лоб для удара порошенковскими граблями.
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Я за украинцев, но некто сосед сверху хочет отмстить! Не допустим повторения!
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Украина хорошая страна, но ей катастрофически не везет с руководителями.
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Лучший процент побед в финалах Лиги Чемпионов:
Ноттингем Форест — 100% (2/2)
Порту — 100% (2/2)
Реал Мадрид — 81% (13/16)
Ливерпуль — 67% (6/9)
Аякс — 67% (4/6)
Кто там кукарекает про ЛЕ. Поздравляем от души вас с этим великолепным трофеем.
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Братья, я придумал для вас новую форму ххлсрча - на Украине взорвалась станция которую невозможно было взорвать по вине руководства Украины. Умерли российские и белорусские граждане. Не благодарите.
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Хохлы уже переобуваются что Чернобыль это район в Москве возле Кремля... Ноу комментс...
(ответить)
Вонючее бомжатское трико с дохлого деда ака сарристайл или стильный красный кит с лайвербердом и номером Ловрена? Что сам оденешь, а что маме своей подаришь?
(ответить)
Арсенал даже не интересуется топами, хз что с клубом будет
(ответить)
Я понял затишья на трансферном рынку от МЮ. Они хотят его взорвать и обьявить сразу 4-5 трансферов в один день.
(ответить)
Маурицио Сарри: «Преданность? А если однажды твой клуб тебя выгнал? Оставаться верным жене, с которой ты развелся?»
Итальянский наставник «Челси» дал интервью Vanity Fair.
«Для нас, итальянцев, соблазн вернуться домой очень силен. Вы чувствуете, что чего-то не хватает. Это был тяжелый год. Я начал ощущать вес друзей, которые далеко, моих пожилых родителей, которых я редко вижу.
Но в моем возрасте я делаю только профессиональный выбор. Неаполитанцы знают, какую любовь я к ним испытываю. Я решил поехать за границу в прошлом году, чтобы не присоединяться к другой итальянской команде. Эта профессия может привести к другим путям, мои отношения с ними не изменятся.
Преданность выражается на 110%, когда ты находишься там. Что значит быть верным? А если однажды твой клуб тебя выгнал? Чем ты будешь заниматься? Оставаться верным жене, с которой ты развелся?»
После босс «Челси» рассказал, что концепция победы любой ценой — это «крайность» и что второе место не может быть неудачей. Сарри тесно связан с «Ювентусом», который известен своим девизом: «Победа не важна, это единственное, что имеет значение».
«Это спорт, это не имеет смысла. Нельзя быть несчастным вторым местом. «Сарризмо» - это просто стиль игры. Это пришло от пощечин, которые я получил. Эволюция — дитя поражений, не только в футболе. Я не могу праздновать после побед.
Кто бы ни победил, он остается в своих убеждениях. Поражение производит на меня большее впечатление, делает меня критичным и толкает на шаг вперед.
Мой племянник показал мне страницу в Facebook «Sarrismo e Rivoluzione», им весело. Я не очень общительный. У меня даже нет WhatsApp.
Есть команды среднего уровня с отличными игроками или большие команды со средними игроками. Вот с чем я и работаю.
Чемпион — это игрок, который делает себя доступным для команды, а иначе он просто хороший игрок. Веселье заразительно, если оно коллективное. Если тебе весело в одиночестве, через пять минут тебе станет скучно».
60-летний специалист известен своей любовью к спортивным костюмам, он надел его даже во время во время финала Лиги Европы на прошлой неделе.
«Если клуб приказал бы мне одеться по-другому, я должен был бы принять это. Мне жаль моих молодых коллег на уровне Примаверы, которые носят галстуки на некоторых нелепых полях. Они делают меня грустным, честно говоря.
Я перестал одеваться только в черное. У меня есть привычка не ступать на поле, пока игра не закончится. Я тоже откажусь от этого в какой-то момент. Когда вы начинаете побеждать, вы перестаете быть суеверным»
Есть команды среднего уровня с отличными игроками или большие команды со средними игроками. Вот с чем я и работаю.
ПХАХАХАХАХАЗ. Как же он красиво дристанул на шестьнольси ))
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Началова или Клопп? Чью икону в красном углу повесите?
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Посмотрел сериал "Чернобыль" - когда Украина выплатит белорусским компенсации?
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хотелось бы чтобы скам закупился очередными порциями Санчесов, Покпа, Фредов и начал кукарекать "чемпик можно не начинать", работай Вудворд
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