Пьер-Эмерика Обамеянга манят в Китай

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающему "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу поступило несколько заманчивых предложений из Китая, где ему готовы платить почти 300 тысяч фунтов в неделю.

Игрок сборной Габона, которому через пару недель исполнится 30, стал одним из трех обладателей "Золотой бутсы" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, забив 22 гола.

Еще восемь раз Пьер-Эмерик отличился в Лиге Европы, но ни того, ни другого "канонирам" не хватило, чтобы по одному из двух путей пробиться в Лигу Чемпионов на будущий год.

Непопадание в Лигу Чемпионов накладывает серьезные ограничения на трансферную активность "Арсенала", а также заставляет лондонский клуб искать способы разгрузить зарплатную ведомость.

В сложившейся ситуации, утверждает The Times, "канониры" могут попрощаться с Обамеянгом, у которого остается два года по контракту с зарплатой в 190 тыс. фунтов в неделю.

По информации издания, в услугах экс-игрока дортмундской "Боруссии" заинтересованы несколько китайских клубов, включая "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай СИПГ".

Стоит отметить, что Обамеянга уже не первый раз сватают в Китай. Пьер-Эмерик перешел в "Арсенал" за 56 млн. фунтов в январе 2018 спустя несколько недель после того, как его трансфер в "Гуанчжоу Эвергранд" стоимостью 62 млн. фунтов сорвался. А за шесть месяцев до этого нападающего едва не купил "Тяньцзинь Тяньхай" (ранее — "Тяньцзинь Цюаньцзянь") за 71 млн. фунтов.


Метки Арсенал, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 11:00

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  1. vyrentz 04.06.2019 13:20 # vyrentz
    Поменяются местами с Сороками.

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  2. thegodfather 04.06.2019 13:13 # thegodfather
    лучи нап апл (с) шера

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  3. chelsea88 04.06.2019 12:11 # chelsea88
    Арсосал скоро за выживание бороться будет.

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  4. tigerpool 04.06.2019 11:23 # tigerpool
    Рэмси, Озил, Аубамеянг и возможно Ляказзетт... Последние околотопы уходят из клуба. педерасты скоро окончательно превратятся в середняка

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  5. shakur 04.06.2019 11:21 # shakur
    ЗП не самую большую предлагают, наверно трофеями будут заманивать

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