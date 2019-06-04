Пьер-Эмерика Обамеянга манят в Китай

Нападающему "Арсенала" Пьер-Эмерику Обамеянгу поступило несколько заманчивых предложений из Китая, где ему готовы платить почти 300 тысяч фунтов в неделю.

Игрок сборной Габона, которому через пару недель исполнится 30, стал одним из трех обладателей "Золотой бутсы" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, забив 22 гола.



Еще восемь раз Пьер-Эмерик отличился в Лиге Европы, но ни того, ни другого "канонирам" не хватило, чтобы по одному из двух путей пробиться в Лигу Чемпионов на будущий год.



Непопадание в Лигу Чемпионов накладывает серьезные ограничения на трансферную активность "Арсенала", а также заставляет лондонский клуб искать способы разгрузить зарплатную ведомость.



В сложившейся ситуации, утверждает The Times, "канониры" могут попрощаться с Обамеянгом, у которого остается два года по контракту с зарплатой в 190 тыс. фунтов в неделю.



По информации издания, в услугах экс-игрока дортмундской "Боруссии" заинтересованы несколько китайских клубов, включая "Гуанчжоу Эвергранд" и "Шанхай СИПГ".



Стоит отметить, что Обамеянга уже не первый раз сватают в Китай. Пьер-Эмерик перешел в "Арсенал" за 56 млн. фунтов в январе 2018 спустя несколько недель после того, как его трансфер в "Гуанчжоу Эвергранд" стоимостью 62 млн. фунтов сорвался. А за шесть месяцев до этого нападающего едва не купил "Тяньцзинь Тяньхай" (ранее — "Тяньцзинь Цюаньцзянь") за 71 млн. фунтов.