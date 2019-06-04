Фернандеш готов перейти в "Сити" или "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш заявил о своей готовности перебраться в Премьер-Лигу, отдельно выделив "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" как возможные направления для продолжения своей карьеры.

В 52 матчах за клуб из Лиссабона в сезоне 2018/19 Фернандеш забил 32 гола и еще 18 раз ассистировал партнерам. Такие внушительные для полузащитника показатели результативности не остались незамеченными европейскими грандами.

Однако сам 24-летний португалец всем прочим вариантам предпочитает Премьер-Лигу.

"Я чувствую, что это подходящий момент. Я мог отправиться в Англию еще в прошлом году, когда мой контракт был расторгнут. Три клуба были заинтересованы во мне тогда, но я не чувствовал себя готовым".

"То, что я сделал в этом сезоне, убедило меня — именно меня, а не кого-либо другого — что теперь я подготовлен для испытания любого рода".

"В Англии много хороших команд, и переезд туда является большим испытанием. Как вы знаете, больше всего говорят про две команды, "Юнайтед" и "Сити".

"Сити" — это команда, которая выигрывает все в Англии в последние годы. "Юнайтед" — одна из команд с богатой историей".

"У каждой команды есть свои важные и сильные стороны. Естественно, любой игрок хотел бы представлять два этих клуба".

"Для меня было бы очень хорошо играть рядом с Бернарду Силвой. "Сити" был бы хорошим вариантом для меня. Когда рядом с тобой есть такого рода игрок, это упрощает твою жизнь".

"Англия всегда была мечтой для меня. Независимо от имен, в Англии есть много клубов, которые я бы хотел представлять", — сообщил Фернандеш RTE.

Издание Manchester Evening News в свою очередь добавляет, что в данный момент "Сити" не заинтересован в покупке Бруну, а вот "Юнайтед" видит в португальце замену для Андера Эрреры.


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 10:00

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  1. bes-ter 04.06.2019 13:35 # bes-ter
    И не слова о ливерпуле...

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  2. mancunia-planet 04.06.2019 12:39 # mancunia-planet
    В МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД! ЗА ТРОФЕЯМИ!

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  3. manchester-united 04.06.2019 12:00 # manchester-united
    В Юнайтед пиздyй, сука. В Юнайтед!

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  4. slash-lfc 04.06.2019 11:31 # slash-lfc
    Понятно. Этот наёмник куда перейдет , о том и клубе мечтал всю жизнь.

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  5. lfc-krr 04.06.2019 10:21 # lfc-krr
    Безпринципный паря. Как раз в духе Манчестера

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  6. tigerpool 04.06.2019 10:18 # tigerpool
    Распиаренный глор !

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  7. botan1k 04.06.2019 10:09 # botan1k
    24 года, а год назад не чуствовал себя готовым. Терпила какойто. Набил стату в недочемпионате и готов уже доить скам. Но если он и чото стоит то выберет МС.

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