Фернандеш готов перейти в "Сити" или "Юнайтед"

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш заявил о своей готовности перебраться в Премьер-Лигу, отдельно выделив "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" как возможные направления для продолжения своей карьеры.

В 52 матчах за клуб из Лиссабона в сезоне 2018/19 Фернандеш забил 32 гола и еще 18 раз ассистировал партнерам. Такие внушительные для полузащитника показатели результативности не остались незамеченными европейскими грандами.



Однако сам 24-летний португалец всем прочим вариантам предпочитает Премьер-Лигу.



"Я чувствую, что это подходящий момент. Я мог отправиться в Англию еще в прошлом году, когда мой контракт был расторгнут. Три клуба были заинтересованы во мне тогда, но я не чувствовал себя готовым".



"То, что я сделал в этом сезоне, убедило меня — именно меня, а не кого-либо другого — что теперь я подготовлен для испытания любого рода".



"В Англии много хороших команд, и переезд туда является большим испытанием. Как вы знаете, больше всего говорят про две команды, "Юнайтед" и "Сити".



"Сити" — это команда, которая выигрывает все в Англии в последние годы. "Юнайтед" — одна из команд с богатой историей".



"У каждой команды есть свои важные и сильные стороны. Естественно, любой игрок хотел бы представлять два этих клуба".



"Для меня было бы очень хорошо играть рядом с Бернарду Силвой. "Сити" был бы хорошим вариантом для меня. Когда рядом с тобой есть такого рода игрок, это упрощает твою жизнь".



"Англия всегда была мечтой для меня. Независимо от имен, в Англии есть много клубов, которые я бы хотел представлять", — сообщил Фернандеш RTE.



Издание Manchester Evening News в свою очередь добавляет, что в данный момент "Сити" не заинтересован в покупке Бруну, а вот "Юнайтед" видит в португальце замену для Андера Эрреры.