"Ливерпуль" получил более 250 млн. фунтов призовых за этот сезон

Ливерпуль По итогам этого сезона "Ливерпуль" заработал более 250 миллионов фунтов в качестве призовых, что прежде не удавалось ни одному английскому клубу.

В сезоне 2018/19 подопечные Юргена Клоппа до последнего тура сражались за титул Премьер-Лиги, финишировав вторыми, а также выиграли Лигу Чемпионов.

В качестве своей доли от продажи телевизионных прав в Британии и за рубеж, а также от рекламы "красные" получили внушительные 152.43 млн. фунтов — больше всех в дивизионе.

А победа над "Тоттенхэмом" в финальном матче Лиги Чемпионов позволила добавить к этому 98.5 млн. фунтов в качестве призовых за выступление на европейской арене.

Таким образом, суммарные призовые "Ливерпуля" за этот сезон составили 250.9 млн. фунтов — минимум на 15 млн. фунтов больше, чем у любого другого клуба Премьер-Лиги.

Призовые в сезоне 2018/19


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2019 08:00

Количество просмотров Просмотров: 6237

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Последние комментарии:




  1. xexexxxexex-077 04.06.2019 16:09 # xexexxxexex-077
    Так-то Колбаски немного не мало отдали на откаты (Барсе 150 млн дали за кам-бэк)

    (ответить)

  2. liverpool1892est 04.06.2019 15:14 # liverpool1892est
    Бизнес кар!!!

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  3. hammersmith 04.06.2019 14:29 # hammersmith
    топари ебейшие. просто ссут на всех

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  4. zhanbolatassu 04.06.2019 13:46 # zhanbolatassu
    Короли Всей Европы !!!!

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  5. jayspearingagent 04.06.2019 10:31 # jayspearingagent
    Владельцы Ливерпуля красавцы, тоже у них и с бейсбольным клубом, клуб с историей и очень успешен. Прям все постепенно на ошибках но сделали из Ливерпуля гранд, самую опасную команду Европы, одну из самых успешных бизнесс машин, сплотили самую позитивную футбольную семью. В том и разница между Ливерпулем и МС, первые семья, вторые наемники для шейхов.

    Вы ответили:

    Все правильно сказал +

    Источник: http://fapl.ru/posts/71194/?c=1

    (ответить)

  6. nbvision 04.06.2019 10:05 # nbvision
    А НАШИ ЕВРЕИ СУКИ ТАК И ПОНЯТЬ НЕ МОГУТ ЧТО НАДО ВКЛАДЫВАТЬСЯ В КОМАНДУ(((((((((((

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  7. slash-lfc 04.06.2019 09:31 # slash-lfc
    04.06.2019 09:30 # удалить
    slash-lfc

    За один сезон Ливерпуль заработал 250 млн, что составляет 1/4 чавски. Через 5 лет ЛФК просто выкупит щельси и сделает его своим Фарм клубом для обкатки всяких днарей типа Ловрена, Морёны и тд.

    Источник: http://fapl.ru/posts/71191/?c=1#c6913097

    (ответить)

  8. stavluiordinar 04.06.2019 08:30 # stavluiordinar
    Владельцы Ливерпуля красавцы, тоже у них и с бейсбольным клубом, клуб с историей и очень успешен. Прям все постепенно на ошибках но сделали из Ливерпуля гранд, самую опасную команду Европы, одну из самых успешных бизнесс машин, сплотили самую позитивную футбольную семью. В том и разница между Ливерпулем и МС, первые семья, вторые наемники для шейхов.

    (ответить)

  9. roberto-89 04.06.2019 08:28 # roberto-89
    Машина ))))

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  10. ray-black 04.06.2019 08:26 # ray-black
    Херасе доходы. Таким темпом за 4 года стадик отбить можно.) И это ведь без учета прочих доходов.

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  11. tigerpool 04.06.2019 08:20 # tigerpool
    Спасибо Топу за все, что он делает для клуба. Абсолютно лучший тренер мира прямо сейчас.

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  12. jack-willsher 04.06.2019 08:20 # jack-willsher
    опять поссали на "лудшый клуп в мири - МИУ"))

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  13. iskander8sg 04.06.2019 08:17 # iskander8sg
    И опять пердак пенсолоидов рванет от статьи про Ливерпуль))

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  14. firmino9 04.06.2019 08:13 # firmino9
    прежде не удавалось ни одному английскому клубу.

    Что там по бизнес кару?

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  15. contrario 04.06.2019 08:13 # contrario
    клуб купили за 300)

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  16. skychnie-oboi 04.06.2019 08:03 # skychnie-oboi
    BIZNES KAR!

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