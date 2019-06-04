"Ливерпуль" получил более 250 млн. фунтов призовых за этот сезон
По итогам этого сезона "Ливерпуль" заработал более 250 миллионов фунтов в качестве призовых, что прежде не удавалось ни одному английскому клубу.
В сезоне 2018/19 подопечные Юргена Клоппа до последнего тура сражались за титул Премьер-Лиги, финишировав вторыми, а также выиграли Лигу Чемпионов.
В качестве своей доли от продажи телевизионных прав в Британии и за рубеж, а также от рекламы "красные" получили внушительные 152.43 млн. фунтов — больше всех в дивизионе.
А победа над "Тоттенхэмом" в финальном матче Лиги Чемпионов позволила добавить к этому 98.5 млн. фунтов в качестве призовых за выступление на европейской арене.
Таким образом, суммарные призовые "Ливерпуля" за этот сезон составили 250.9 млн. фунтов — минимум на 15 млн. фунтов больше, чем у любого другого клуба Премьер-Лиги.
04.06.2019 08:00
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Последние комментарии:
Так-то Колбаски немного не мало отдали на откаты (Барсе 150 млн дали за кам-бэк)
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Бизнес кар!!!
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топари ебейшие. просто ссут на всех
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Короли Всей Европы !!!!
(ответить)
Владельцы Ливерпуля красавцы, тоже у них и с бейсбольным клубом, клуб с историей и очень успешен. Прям все постепенно на ошибках но сделали из Ливерпуля гранд, самую опасную команду Европы, одну из самых успешных бизнесс машин, сплотили самую позитивную футбольную семью. В том и разница между Ливерпулем и МС, первые семья, вторые наемники для шейхов.
Вы ответили:
Все правильно сказал +
Источник: http://fapl.ru/posts/71194/?c=1
(ответить)
А НАШИ ЕВРЕИ СУКИ ТАК И ПОНЯТЬ НЕ МОГУТ ЧТО НАДО ВКЛАДЫВАТЬСЯ В КОМАНДУ(((((((((((
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04.06.2019 09:30 # удалить
slash-lfc
За один сезон Ливерпуль заработал 250 млн, что составляет 1/4 чавски. Через 5 лет ЛФК просто выкупит щельси и сделает его своим Фарм клубом для обкатки всяких днарей типа Ловрена, Морёны и тд.
Источник: http://fapl.ru/posts/71191/?c=1#c6913097
(ответить)
Владельцы Ливерпуля красавцы, тоже у них и с бейсбольным клубом, клуб с историей и очень успешен. Прям все постепенно на ошибках но сделали из Ливерпуля гранд, самую опасную команду Европы, одну из самых успешных бизнесс машин, сплотили самую позитивную футбольную семью. В том и разница между Ливерпулем и МС, первые семья, вторые наемники для шейхов.
(ответить)
Машина ))))
(ответить)
Херасе доходы. Таким темпом за 4 года стадик отбить можно.) И это ведь без учета прочих доходов.
(ответить)
Спасибо Топу за все, что он делает для клуба. Абсолютно лучший тренер мира прямо сейчас.
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опять поссали на "лудшый клуп в мири - МИУ"))
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И опять пердак пенсолоидов рванет от статьи про Ливерпуль))
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прежде не удавалось ни одному английскому клубу.
Что там по бизнес кару?
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клуб купили за 300)
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BIZNES KAR!
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