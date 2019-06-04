"Ливерпуль" получил более 250 млн. фунтов призовых за этот сезон

По итогам этого сезона "Ливерпуль" заработал более 250 миллионов фунтов в качестве призовых, что прежде не удавалось ни одному английскому клубу.

В сезоне 2018/19 подопечные Юргена Клоппа до последнего тура сражались за титул Премьер-Лиги, финишировав вторыми, а также выиграли Лигу Чемпионов.



В качестве своей доли от продажи телевизионных прав в Британии и за рубеж, а также от рекламы "красные" получили внушительные 152.43 млн. фунтов — больше всех в дивизионе.



А победа над "Тоттенхэмом" в финальном матче Лиги Чемпионов позволила добавить к этому 98.5 млн. фунтов в качестве призовых за выступление на европейской арене.



Таким образом, суммарные призовые "Ливерпуля" за этот сезон составили 250.9 млн. фунтов — минимум на 15 млн. фунтов больше, чем у любого другого клуба Премьер-Лиги.



