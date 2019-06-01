"Арсенал" готов выслушать предложения насчет Озила

Непопадание в Лигу Чемпионов подталкивает "Арсенал" к тому, чтобы избавиться от полузащитника Месута Озила.

Вопреки слухам в желтой прессе, Evening Standard утверждает, что Озил не ссорился с главным тренером "канониров" Унаи Эмери. Более того, в концовке сезона Месут даже отвоевал свое место в стартовом составе.



Однако Озил продолжает получать 350 тысяч фунтов в неделю, что является непозволительной роскошью для клуба, который, проиграв в финале Лиги Европы "Челси", на третий сезон подряд остался без Лиги Чемпионов.



Сообщается, что теперь у Эмери будет всего 40 миллионов фунтов на летние трансферы, но при этом серьезные ограничения существуют и в отношении зарплатной ведомости, поэтому уход Озила стал бы большим облегчением для "Арсенала".



"Канониры" не пытаются активно избавиться от Месута, но одновременно открыты к диалогу с заинтересованными клубами и даже могут субсидировать часть зарплаты 30-летнего немца, чтобы облегчить свое финансовое бремя.



Одним из претендентов на Озила, сыгравшего 34 матча за "Арсенал" в этом сезоне с учетом всех соревнований, может стать "Интер", который приступает к работе на трансферном рынке после назначения главным тренером Антонио Конте.