"Арсенал" готов выслушать предложения насчет Озила

Месут Озил Непопадание в Лигу Чемпионов подталкивает "Арсенал" к тому, чтобы избавиться от полузащитника Месута Озила.

Вопреки слухам в желтой прессе, Evening Standard утверждает, что Озил не ссорился с главным тренером "канониров" Унаи Эмери. Более того, в концовке сезона Месут даже отвоевал свое место в стартовом составе.

Однако Озил продолжает получать 350 тысяч фунтов в неделю, что является непозволительной роскошью для клуба, который, проиграв в финале Лиги Европы "Челси", на третий сезон подряд остался без Лиги Чемпионов.

Сообщается, что теперь у Эмери будет всего 40 миллионов фунтов на летние трансферы, но при этом серьезные ограничения существуют и в отношении зарплатной ведомости, поэтому уход Озила стал бы большим облегчением для "Арсенала".

"Канониры" не пытаются активно избавиться от Месута, но одновременно открыты к диалогу с заинтересованными клубами и даже могут субсидировать часть зарплаты 30-летнего немца, чтобы облегчить свое финансовое бремя.

Одним из претендентов на Озила, сыгравшего 34 матча за "Арсенал" в этом сезоне с учетом всех соревнований, может стать "Интер", который приступает к работе на трансферном рынке после назначения главным тренером Антонио Конте.


Метки Арсенал, Озил

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2019 15:00

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  1. ketamin 01.06.2019 15:43 # ketamin
    Пусть остается в Арсенале. Отлично подходит под их бесхарактерный стиль игры

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  2. chelsea88 01.06.2019 15:20 # chelsea88
    Пригородная помойка муму просто обязана обратить внимание.

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