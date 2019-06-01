Хосе Антонио Рейес погиб в аварии
Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной аварии.
Рейес, также поигравший за "Реал", "Атлетико", "Эспаньол" и "Севилью", провел три год в "Арсенале", прибыв посреди знаменитого сезона 2003/04, который "канониры" прошли без единого поражения в Премьер-Лиге.
Помимо титула Премьер-Лиги, вместе с "Арсеналом" Рейес также выиграл Кубок Англии и поучаствовал в финале Лиги Чемпионов против "Барселоны".
А сегодня бывший клуб Рейеса "Севилья" объявил, что Хосе Антонио, последние полгода отыгравший за "Эстремадуру" из второго испанского дивизиона, трагически погиб в возрасте 35 лет. Обстоятельства катастрофы не уточняются.
01.06.2019 14:20
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Последние комментарии:
Весь фапл слился воедино
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Очень грустно!Жаль!Пусть земля ему будет пухом!
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Ща придёт мелшод и напишет какую-то фигню.
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жаль конечно, очень больно слышать такие новости, непобедимый навсегда останется в наших сердцах
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На Спортс написано, что это ДТП.
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был частью непобедимых, действительно легенда
земля пухом
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Rip!ynwa
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Очень жаль! Мы будет помнить тебя, Хосе Антонио! Ты был частью великой команды и останешься ею!
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Здоровья
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Жесть((((Земля пухом
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Писец
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вот и начало лета
вечная память
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вот это да
Земля пухом
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Ох нихуя се
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