Хосе Антонио Рейес погиб в аварии

Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной аварии.

Рейес, также поигравший за "Реал", "Атлетико", "Эспаньол" и "Севилью", провел три год в "Арсенале", прибыв посреди знаменитого сезона 2003/04, который "канониры" прошли без единого поражения в Премьер-Лиге.



Помимо титула Премьер-Лиги, вместе с "Арсеналом" Рейес также выиграл Кубок Англии и поучаствовал в финале Лиги Чемпионов против "Барселоны".



А сегодня бывший клуб Рейеса "Севилья" объявил, что Хосе Антонио, последние полгода отыгравший за "Эстремадуру" из второго испанского дивизиона, трагически погиб в возрасте 35 лет. Обстоятельства катастрофы не уточняются.