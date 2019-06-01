Хосе Антонио Рейес погиб в аварии

Хосе Антонио Рейес Бывший полузащитник "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в автомобильной аварии.

Рейес, также поигравший за "Реал", "Атлетико", "Эспаньол" и "Севилью", провел три год в "Арсенале", прибыв посреди знаменитого сезона 2003/04, который "канониры" прошли без единого поражения в Премьер-Лиге.

Помимо титула Премьер-Лиги, вместе с "Арсеналом" Рейес также выиграл Кубок Англии и поучаствовал в финале Лиги Чемпионов против "Барселоны".

А сегодня бывший клуб Рейеса "Севилья" объявил, что Хосе Антонио, последние полгода отыгравший за "Эстремадуру" из второго испанского дивизиона, трагически погиб в возрасте 35 лет. Обстоятельства катастрофы не уточняются.


Метки Арсенал, Рейес

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2019 14:20

Количество просмотров Просмотров: 3280

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  1. j-silver 01.06.2019 15:42 # j-silver
    Весь фапл слился воедино

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  2. emily-lfc-2005 01.06.2019 15:34 # emily-lfc-2005
    Очень грустно!Жаль!Пусть земля ему будет пухом!

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  3. chelsea88 01.06.2019 15:22 # chelsea88
    Ща придёт мелшод и напишет какую-то фигню.

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  4. al-faarabi 01.06.2019 15:16 # al-faarabi
    жаль конечно, очень больно слышать такие новости, непобедимый навсегда останется в наших сердцах

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  5. thegodfather 01.06.2019 14:58 # thegodfather
    На Спортс написано, что это ДТП.

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  6. januzaj00 01.06.2019 14:54 # januzaj00
    был частью непобедимых, действительно легенда
    земля пухом

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  7. sayedbakiev 01.06.2019 14:44 # sayedbakiev
    Rip!ynwa

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  8. denkik 01.06.2019 14:40 # denkik
    Очень жаль! Мы будет помнить тебя, Хосе Антонио! Ты был частью великой команды и останешься ею!

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  9. nir-vana 01.06.2019 14:31 # nir-vana
    Здоровья

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  10. gunner87 01.06.2019 14:30 # gunner87
    Жесть((((Земля пухом

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  11. kalei 01.06.2019 14:26 # kalei
    Писец

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  12. red-devil-4ever 01.06.2019 14:26 # red-devil-4ever
    вот и начало лета
    вечная память

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  13. lfcynwa 01.06.2019 14:25 # lfcynwa
    вот это да
    Земля пухом

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  14. mancunia-planet 01.06.2019 14:24 # mancunia-planet
    Ох нихуя се

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