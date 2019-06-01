Клопп назвал момент, когда смирился с чемпионством "Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что отчаялся завоевать титул Премьер-Лиги после победы "Манчестер Сити" над "Бернли" 28 апреля.

Как известно, "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке этого сезона в начале марта, сыграв вничью с "Эвертоном". Дальше "Ливерпуль" был вынужден догонять и надеяться на осечку "Сити", который так и не оступился, финишировав с 14 победами подряд.

Лично Клопп почувствовал, что конкурент уже не упустит своего в начале марта, когда гол единственный Серхио Агуэро принес "горожанам" победу на "Терф Мур". Тогда мяч полностью пересек линию ворот менее чем на три сантиметра, поэтому Юрген склонен считать, что "Сити" повезло.

"Их матч с "Бернли" был тем самым моментом. Я ненавижу смотреть такого рода матчи и надеяться, что другая команда проиграет или вроде того. Им слегка повезло забить тот гол, но гол есть гол".

"Затем Компани забил гол "Лестеру", и тебе лишь остается сидеть, смирившись. В тот момент для меня все было кончено", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2019 14:00

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  1. mcfc-fantactic 01.06.2019 14:42 # mcfc-fantactic
    Молодец. Пусть удача всегда так сопутствует вам.

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  2. only--liverpool 01.06.2019 14:17 # only--liverpool
    Чушь на самом деле порит. Все решилось 3 января и не днем позже!

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  3. makaku 01.06.2019 14:12 # makaku
    ФОРТУНА мать его так за ногу

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