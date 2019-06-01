Уинкс: "Не мечтал, что сыграю с "Тоттенхэмом" в Лиге Чемпионов"

Полузащитник "Тоттенхэма" Харри Уинкс признался, что даже в своих мечтах не мог представить, что доберется со "шпорами" до финала Лиги Чемпионов.

К финалу Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" Уинкс подходит, не имея игровой практики с апреля из-за потребовавшей операции травы паховых мышц.



Тем не менее, сейчас Харри полностью здоров и, по слухам, может появиться в стартовом составе. Финал в Мадриде является для Уинкса даже не исполнением мечты, а чем-то большим.



"Я никогда не мечтал о том, что вместе с "Тоттенхэмом" доберусь до финала Лиги Чемпионов".



"Для меня истинная честь быть частью этой удивительной команды и сыграть столько матчей в Лиге Чемпионов. Это невероятная эра для "Тоттенхэма".



"Я польщен этой возможностью, и если мы пройдем весь путь до конца и впишем свои имена в историю, это будет великолепно. Мы верим, что нам это под силу", — цитирует Уинкса Sky Sports.