Руни открыт к возвращению в "Юнайтед" или "Эвертон"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни заявил о своей готовности вернуться в "Манчестер Юнайтед" или "Эвертон" в качестве тренера.

Напомним, Руни выступал за "красных дьяволов" до 2017 года, перейдя туда от "ирисок" в 2004. На сезон 2017/18 Уэйн вернулся на "Гудисон Парк", но уже спустя год отправился покорять Америку.



Сейчас у 33-летнего игрока вашингтонского клуба, забившего восемь голов в 15 матчах этого сезона МЛС, остается два года по контракту, но Уэйн уже знает, чем будет заниматься после.



"Есть "Эвертон" и есть "Манчестер Юнайтед", я был бы рад любому из этих вариантов. Мы любим свою семью, несмотря ни на что. Это как раз про "Эвертон".



"После этого сезона у меня останется два года по контракту, и затем я решу, продолжу играть или нет, в зависимости от своего самочувствия. Я закончу играть здесь (в США), а затем посмотрю, какие предложения у меня есть".



"Когда я закончу играть, моей целью будет сразу окунуться в тренерскую профессию, независимо от уровня. Время покажет, какие варианты у меня будут", — цитирует Руни Manchester Evening News.