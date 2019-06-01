"Челси" присмотрел Аллегри, Лэмпарда и Блана на замену Сарри

Фрэнк Лэмпард "Челси" принялся составлять шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Сарри дал согласие возглавить "Ювентус" и через своего агента Фали Рамадани попросил "синих" отпустить его в Турин.

Авторитетные издания Sky Sports и The Guardian подтверждают, что Маурицио, чей контракт истекает через один год и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, действительно уведомил "Челси" о своем желании уйти из клуба.

Свой разговор Рамадани вел с директором "синих" Мариной Грановской, которая теперь взяла паузу, чтобы побеседовать с владельцем клуба Романом Абрамовичем и обсудить доступных кандидатов на замену Сарри.

The Guardian называет имена трех специалистов, к которым может обратиться "Челси" в случае расставания с Маурицио. Во-первых, это Массимилиано Аллегри, который как раз едва освободил тренерский мостик "Ювентуса", не сумев достичь успеха на европейской арене за пять лет работы.

Также "синие" могут позвать обратно в клуб свою легенду Фрэнка Лэмпарда, который в своем дебютном сезоне на тренерском поприще достиг с "Дерби" финала плей-офф Чемпионшипа, делая ставку на принадлежащих "Челси" юниоров Фикайо Томори и Мейсона Маунта.

Третьим кандидатом в списке "Челси" называется экс-наставник ПСЖ Лоран Блан, который находится без работы уже три года.


Метки Сарри, тренеры, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2019 11:00

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  1. makeewadim 01.06.2019 12:03 # makeewadim
    Будет карать МС и Пепа, но праздновать не будет)))

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  2. mata-hazard 01.06.2019 12:00 # mata-hazard
    Ну Слуцкий же...

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  3. kos9k 01.06.2019 11:36 # kos9k
    лумпард сказал, что не покинет дерби, посмотрим пиздабол или нет
    блан-физрук на уровне тухеля
    аллегри-идеальный вариант в данный момент

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  4. kedr 01.06.2019 11:17 # kedr
    Скорее всего Лемпарда пригласят... Судя по всему, трансферному запрету быть, а значит вряд ли какой то опытный тренер станет рисковать репутацией... Еще и ведущий игрок из команды уходит... В сложившейся обстановке Лемпард лучший вариант.

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  5. chebrec 01.06.2019 11:15 # chebrec
    Рокировочка ехехехехехехехе!!!

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  6. billy-bones 01.06.2019 11:11 # billy-bones
    После Аллегри и Лемпса какой-то Иблан идет

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