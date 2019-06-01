"Челси" присмотрел Аллегри, Лэмпарда и Блана на замену Сарри
"Челси" принялся составлять шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри.
Напомним, сегодня утром стало известно, что Сарри дал согласие возглавить "Ювентус" и через своего агента Фали Рамадани попросил "синих" отпустить его в Турин.
Авторитетные издания Sky Sports и The Guardian подтверждают, что Маурицио, чей контракт истекает через один год и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, действительно уведомил "Челси" о своем желании уйти из клуба.
Свой разговор Рамадани вел с директором "синих" Мариной Грановской, которая теперь взяла паузу, чтобы побеседовать с владельцем клуба Романом Абрамовичем и обсудить доступных кандидатов на замену Сарри.
The Guardian называет имена трех специалистов, к которым может обратиться "Челси" в случае расставания с Маурицио. Во-первых, это Массимилиано Аллегри, который как раз едва освободил тренерский мостик "Ювентуса", не сумев достичь успеха на европейской арене за пять лет работы.
Также "синие" могут позвать обратно в клуб свою легенду Фрэнка Лэмпарда, который в своем дебютном сезоне на тренерском поприще достиг с "Дерби" финала плей-офф Чемпионшипа, делая ставку на принадлежащих "Челси" юниоров Фикайо Томори и Мейсона Маунта.
Третьим кандидатом в списке "Челси" называется экс-наставник ПСЖ Лоран Блан, который находится без работы уже три года.
01.06.2019 11:00
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Будет карать МС и Пепа, но праздновать не будет)))
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Ну Слуцкий же...
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лумпард сказал, что не покинет дерби, посмотрим пиздабол или нет
блан-физрук на уровне тухеля
аллегри-идеальный вариант в данный момент
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Скорее всего Лемпарда пригласят... Судя по всему, трансферному запрету быть, а значит вряд ли какой то опытный тренер станет рисковать репутацией... Еще и ведущий игрок из команды уходит... В сложившейся обстановке Лемпард лучший вариант.
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Рокировочка ехехехехехехехе!!!
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После Аллегри и Лемпса какой-то Иблан идет
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