"Челси" присмотрел Аллегри, Лэмпарда и Блана на замену Сарри

"Челси" принялся составлять шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Сарри дал согласие возглавить "Ювентус" и через своего агента Фали Рамадани попросил "синих" отпустить его в Турин.



Авторитетные издания Sky Sports и The Guardian подтверждают, что Маурицио, чей контракт истекает через один год и предусматривает опцию продления на 12 месяцев, действительно уведомил "Челси" о своем желании уйти из клуба.



Свой разговор Рамадани вел с директором "синих" Мариной Грановской, которая теперь взяла паузу, чтобы побеседовать с владельцем клуба Романом Абрамовичем и обсудить доступных кандидатов на замену Сарри.



The Guardian называет имена трех специалистов, к которым может обратиться "Челси" в случае расставания с Маурицио. Во-первых, это Массимилиано Аллегри, который как раз едва освободил тренерский мостик "Ювентуса", не сумев достичь успеха на европейской арене за пять лет работы.



Также "синие" могут позвать обратно в клуб свою легенду Фрэнка Лэмпарда, который в своем дебютном сезоне на тренерском поприще достиг с "Дерби" финала плей-офф Чемпионшипа, делая ставку на принадлежащих "Челси" юниоров Фикайо Томори и Мейсона Маунта.



Третьим кандидатом в списке "Челси" называется экс-наставник ПСЖ Лоран Блан, который находится без работы уже три года.