Фабиньо назвал свой поворотный момент в сезоне

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признался, что поворотным моментом этого сезона лично для него стала победа 3:1 над "Манчестер Юнайтед" в декабре.

Мерсисайдский клуб оформил трансфер Фабиньо из "Монако" стоимостью 43.7 миллионов фунтов еще в мае 2018, но своего дебюта в стартовом составе "красных" бразильцу пришлось ждать до сентября.



Первые месяцы Фабиньо был нестабилен и нерегулярно появлялся на поле, но посреди сезона ситуация стала меняться, и кампанию полузащитник заканчивает в качестве основного игрока. Бразилец знает, какой момент был переломным.



"Я знал, что мне будет сложно и что порой я буду оставаться вне состава. Но я никогда не сомневался, что сделал правильный выбор. Не каждый игрок, который переходит в новый клуб, сразу получает место в составе. Так было и со мной".



"Каждый здесь рассказывал мне, как тренер работает. Здесь новичков не вводят в состав сразу. Тебе нужно много готовиться и упорно работать, чтобы адаптироваться здесь".



"Для меня выделяются два матча. Во-первых, против "Арсенала" — тогда я реально осознал, на каких скоростях играют в Премьер-Лиге и какое внимание к деталям здесь требуется. Во-вторых, против "Юнайтед" — тот матч значительно придал мне уверенности в себе".



"В игровом плане матч против "Манчестер Юнайтед" был одним из лучших для меня в сезоне. Тогда я сделал результативную передачу и хорошо поддерживал ритм и скорость. Думаю, мы значительно превзошли "Юнайтед", — цитирует Фабиньо Sky Sports.