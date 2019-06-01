Мане рассказал, как едва не перешел в "Юнайтед"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" летом 2016.

Три года назад "красные" заплатили "Саутгемптону" за Мане 34 миллиона фунтов и с тех пор ни разу не пожалели о потраченных средствах — Садио закрепился в качестве ключевого игрока команды Юргена Клоппа, а этот сезон и вовсе может назвать лучшим в своей карьере.

Тогда, летом 2016, игроком сборной Сенегала интересовался и "Юнайтед", однако Клопп оказался убедительнее Луи Ван Галя.

"Да, я был очень, очень близок к переходу в "Юнайтед", я даже встречался с ними. Я приезжал к ним и разговаривал с тренером, который у них в то время был".

"Они сделали мне свое предложение, но на той же неделе позвонил Клопп. Он сказал: "Думаю, "Ливерпуль" — это правильный клуб. Здесь правильный тренер для тебя, и я думаю, тебе лучше отправиться в "Ливерпуль". Я подумал, что это действительно так, и ответил: "Я направляюсь в "Ливерпуль".

"Я никогда не думал, что может быть так. Это невероятно. Каждый в команде любит Клоппа! Обычно ты отправляешься в клуб, и игроки там жалуются: "Ах, этот тренер..." Но здесь все наоборот. Каждый счастлив, и мы все делаем сообща", — сообщил Мане Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Мане, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2019 09:00

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  1. electric 01.06.2019 10:13 # electric
    Спас карьеру.

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  2. mancunia-planet 01.06.2019 09:43 # mancunia-planet
    Пздц, одни скузи на сайте)

    Че эт за ноунэйм вообще?

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  3. liverpool1892est 01.06.2019 09:41 # liverpool1892est
    Чуть пидором не стал:)

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  4. pistolero-lfc 01.06.2019 09:41 # pistolero-lfc
    просто Мане не любит философию

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  5. chr1s8rown 01.06.2019 09:19 # chr1s8rown
    Говно катал б как марсиал от скуки там

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  6. livapu19 01.06.2019 09:17 # livapu19
    На 2 головы сильнее любого нападающего, который сейчас играет в МЮ

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  7. rap-woiska 01.06.2019 09:11 # rap-woiska
    да это всем известно было давно лаол.

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