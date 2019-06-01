Мане рассказал, как едва не перешел в "Юнайтед"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, что был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" летом 2016.

Три года назад "красные" заплатили "Саутгемптону" за Мане 34 миллиона фунтов и с тех пор ни разу не пожалели о потраченных средствах — Садио закрепился в качестве ключевого игрока команды Юргена Клоппа, а этот сезон и вовсе может назвать лучшим в своей карьере.



Тогда, летом 2016, игроком сборной Сенегала интересовался и "Юнайтед", однако Клопп оказался убедительнее Луи Ван Галя.



"Да, я был очень, очень близок к переходу в "Юнайтед", я даже встречался с ними. Я приезжал к ним и разговаривал с тренером, который у них в то время был".



"Они сделали мне свое предложение, но на той же неделе позвонил Клопп. Он сказал: "Думаю, "Ливерпуль" — это правильный клуб. Здесь правильный тренер для тебя, и я думаю, тебе лучше отправиться в "Ливерпуль". Я подумал, что это действительно так, и ответил: "Я направляюсь в "Ливерпуль".



"Я никогда не думал, что может быть так. Это невероятно. Каждый в команде любит Клоппа! Обычно ты отправляешься в клуб, и игроки там жалуются: "Ах, этот тренер..." Но здесь все наоборот. Каждый счастлив, и мы все делаем сообща", — сообщил Мане Daily Mirror.