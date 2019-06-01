Рамос: "Эриксен готов пойти по стопам Модрича и отправиться в "Реал"

Экс-наставник "Реала" и "Тоттенхэма" Хуанде Рамос убежден, что полузащитник "шпор" Кристиан Эриксен готов стать преемником Луки Модрича в Мадриде.

Десятилетие назад Рамосу довелось коротко поработать с Модричем в "Тоттенхэме". Впоследствии Лука был продан в "Реал", где выиграл 15 трофеев, включая четыре из пяти последних трофеев Лиги Чемпионов.



По слухам, "Реал" находится в поисках преемника для Модрича и обратил свое внимание именно на Эриксена, чей контракт истекает через 12 месяцев. Хуанде убежден, что Кристиан подходит для этой роли.



"Несомненно, Эриксен готов пойти по стопам Модрича и добиваться успеха в Мадриде. Он великолепный игрок, который выступает на очень высоком уровне. Он готов играть за любую команду в Европе".



"После моего ухода они продали Модрича, они продали Гарета Бэйла. "Тоттенхэм" был продающим клубом. Но с тех пор они значительно выросли, обзавелись новым стадионом и новой тренировочной базой. А Почеттино удалось убедить Леви сохранить всех его лучших игроков. И теперь они стали одной из лучших команд в Европе", — цитирует Рамоса ESPN.