"Вест Хэм" согласился продать Лукаса Переса в "Алавес"

Лукас Перес "Вест Хэм" согласился продать своего нападающего Лукаса Переса в "Алавес" за 2.5 миллиона евро (2.2 млн. фунтов).

Напомним, Перес приехал в Англию в августе 2016 — та паническая покупка обошлась "Арсеналу" в 17.1 млн. фунтов. Толком не заиграв у "канониров", спустя два года Лукас ушел в "Вест Хэм" за 4 млн. фунтов.

За один сезон в команде Мануэля Пеллегрини 30-летний испанец забил шесть голов в 19 матчах, проигрывая конкуренцию на своей позиции Марко Арнаутовичу и Хавьеру Эрнандесу.

Теперь Перес возвращается на родину, сообщает Sky Sports. Финишировавшему 11-м в Ла Лиге "Алавесу" еще предстоит согласовать условия личного контракта с Лукасом, но с этим не должно возникнуть проблем.

Также сообщается, что "Вест Хэм" сможет получить 30 процентов с последующей перепродажи Переса испанским клубом.


Метки Алавес, Вест Хэм, Перес

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2019 07:00

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  1. makaku 01.06.2019 08:27 # makaku
    Бизнес кар

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  2. chelsiukpro 01.06.2019 07:59 # chelsiukpro
    А какой перепродаже и 30% может идти речь когда ему 30лет уже? Лохи

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  3. ben-arfa 01.06.2019 07:47 # ben-arfa
    В испании у него хорошо дела шли, таким игрокам АПЛ незачем

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