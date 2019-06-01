"Вест Хэм" согласился продать Лукаса Переса в "Алавес"
"Вест Хэм" согласился продать своего нападающего Лукаса Переса в "Алавес" за 2.5 миллиона евро (2.2 млн. фунтов).
Напомним, Перес приехал в Англию в августе 2016 — та паническая покупка обошлась "Арсеналу" в 17.1 млн. фунтов. Толком не заиграв у "канониров", спустя два года Лукас ушел в "Вест Хэм" за 4 млн. фунтов.
За один сезон в команде Мануэля Пеллегрини 30-летний испанец забил шесть голов в 19 матчах, проигрывая конкуренцию на своей позиции Марко Арнаутовичу и Хавьеру Эрнандесу.
Теперь Перес возвращается на родину, сообщает Sky Sports. Финишировавшему 11-м в Ла Лиге "Алавесу" еще предстоит согласовать условия личного контракта с Лукасом, но с этим не должно возникнуть проблем.
Также сообщается, что "Вест Хэм" сможет получить 30 процентов с последующей перепродажи Переса испанским клубом.
01.06.2019 07:00
Просмотров: 383
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бизнес кар
(ответить)
А какой перепродаже и 30% может идти речь когда ему 30лет уже? Лохи
(ответить)
В испании у него хорошо дела шли, таким игрокам АПЛ незачем
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий