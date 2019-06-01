Сарри попросил "Челси" отпустить его в "Ювентус"

Маурицио Сарри согласился стать следующим главным тренером "Ювентуса" и попросил "Челси" освободить его от обязательств по контракту.

В своем дебютном английском сезоне Сарри финишировал третьим в Премьер-Лиге, выиграл Лигу Европы, а также добрался до финала Кубка Лиги.



Обеспечив "синим" возвращение в Лигу Чемпионов, Сарри не получил никаких гарантий от руководства клуба, которое обеспокоено существующим напряжением в отношения Маурицио с фанатами и игроками — далеко не всем пресловутый Саррибол пришелся по вкусу.



Как сообщает Goal, в пятницу агент итальянского специалиста Фали Рамадани встретился с боссами "Челси" в Лондоне, чтобы обсудить будущее своего клиента.



По информации издания, Рамадани сообщил "синим", что Сарри согласился принять предложение "Ювентуса", который ищет нового рулевого после расставания с Массимилиано Аллегри и который готов платить Маурицио 6 миллионов фунтов в год.



Рамадани попросил "Челси" удовлетворить желание Сарри, освободив Маурицио от обязательств по рассчитанному до следующего года контракту.



Немедленного ответа представитель Сарри не получил. "Синие" взяли несколько дней, чтобы обдумать эту ситуацию и посмотреть, кем они смогут заменить Маурицио.