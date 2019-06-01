Анонс финала Лиги Чемпионов

В субботу вечером "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" разыграют в Мадриде трофей Лиги Чемпионов.

Потрясающие волевые качества, бойцовских дух, четкая тренерская философия и, конечно, мастерство — это те качества, которые помогли обеим командам, находившимся на волоске невыхода в плей-офф, преодолеть групповой этап и затем достичь финала Лиги Чемпионов.



И для Маурисио Почеттино, и для Юргена Клоппа это возможность завоевать свой первый трофей за время работы в Англии. Однако удача улыбнется только одному из них.



Как уже было сказано, оба финалиста могли вообще не выйти из группы. К матчу заключительного тура Группы C против "Наполи" "Ливерпуль" подходил с тремя поражениями и пониманием того, что только "сухая" победа или победа с перевесом минимум в два гола позволит шагнуть в плей-офф. "Тоттенхэм" же не выиграл ни одного из трех первых поединков, став всего лишь второй командой в истории Лиги Чемпионов, сумевшей преодолеть групповой этап после такого ужасного старта.



В плей-офф "шпоры" и "красные" отметились удивительными камбэками, которые не оставили равнодушными даже нейтральных зрителей. "Тоттенхэм" на последних мгновениях вырвал победу с нужным счетом в гостях у "Аякса", а "Ливерпуль" дома уничтожил "Барселону".



- Для "Ливерпуля" это будет девятый финал Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов. Из английских команд никто не играл здесь чаще. "Красные" брали трофей пять раз, но две последние попытки завершились для них провалом.



- Для "Тоттенхэма" это будет первый финал Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов. "Шпоры" станут восьмой английской командой, достигшей этой стадии. Пять последних финалистов-дебютантов ("Челси" в 2008, "Арсенал" в 2006, "Монако" в 2004, "Байер" в 2002 и "Валенсия" в 2000) трофей проигрывали.



- Это будет всего лишь второй чисто английский финал Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов после противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Челси" в Москве в 2008 году, когда победа по пенальти досталась "красным дьяволам".



- Это будет первый финал Лиги Чемпионов между командами, не сумевшими выиграть свои группы, со времен противостояния "Интера" и "Баварии" в 2010.



- "Ливерпуль" выиграл обе встречи с "Тоттенхэмом" в этом сезоне Премьер-Лиги. В каждой из 13 предыдущих кампаний эти команды встречались минимум трижды, но "красным" лишь однажды удалось одолеть "шпор" три раза в течение одного сезона (1985/86 — четырежды).



- Единственная предыдущая встреча этих команд в каком-либо финале случилась в 1982 году — то был Кубок Лиги, доставшийся "Ливерпулю".



- "Ливерпуль" проиграл финал Лиги Чемпионов "Реалу" год назад. Последней командой, проигравшей два финала подряд соревнования, была "Валенсия" (2000 и 2001).



- Это будет первый европейский финал для "Тотенхэма" с финала Кубка УЕФА 1984 года.



- "Тоттенхэм" может стать всего лишь третьей английской командой, сумевшей выиграть все три больших турнира УЕФА за свою историю (Лига Чемпионов / Кубок европейских чемпионов, Кубок УЕФА / Лига Европы, Кубок обладателей кубков).



Главная интрига в стане "Тоттенхэма" — выйдет ли в старте Харри Кейн. Он пропустил почти два месяца с травмой связок лодыжки и лишь недавно возобновил тренировки. Ян Вертонген и Харри Уинкс тоже выздоровели.



Тренерскому штабу "Ливерпуля" предстоит оценить состояние Роберто Фирмино, для которого концовка сезона оказалась смазана травмой паховых мышц. Наби Кейта не успел восстановиться к финалу.



Лига Чемпионов. Финал

"Тоттенхэм" (Англия) — "Ливерпуль" (Англия)

Мадрид. Стадион "Ванда Метрополитано". 22:00 Онлайн-трансляция