Багаж фанатов "Ливерпуля" пострадал из-за поломки туалета

Для некоторых болельщиков "Ливерпуля" поездка в Мадрид на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" получилась мокрой — багаж фанатов пострадал из-за неисправного туалета.

Как сообщает Daily Mail, к субботе в столицу Испании планируют приехать более 100 тысяч британских фанатов, а пятница обещает стать самым сложным днем в истории британской пассажирской авиации по количеству рейсов.



Впрочем, не все болельщики добираются до Мадрида по воздуху — некоторые выбрали наземный путь. И для кое-кого дорога подготовила сюрприз.



Проделав путь продолжительностью 30 часов на автобусе из Ливерпуля в Мадрид, одна из организованных фанатских групп обнаружила, что из-за протечки туалета пострадал багаж, расположенный в днище транспортного средства.



Сообщается, что около 80 процентов чемоданов и сумок промокли от мочи, которую сами же фанаты исправно производили всю дорогу, не подозревая о прорехе в автобусном туалете.