Багаж фанатов "Ливерпуля" пострадал из-за поломки туалета
Для некоторых болельщиков "Ливерпуля" поездка в Мадрид на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" получилась мокрой — багаж фанатов пострадал из-за неисправного туалета.
Как сообщает Daily Mail, к субботе в столицу Испании планируют приехать более 100 тысяч британских фанатов, а пятница обещает стать самым сложным днем в истории британской пассажирской авиации по количеству рейсов.
Впрочем, не все болельщики добираются до Мадрида по воздуху — некоторые выбрали наземный путь. И для кое-кого дорога подготовила сюрприз.
Проделав путь продолжительностью 30 часов на автобусе из Ливерпуля в Мадрид, одна из организованных фанатских групп обнаружила, что из-за протечки туалета пострадал багаж, расположенный в днище транспортного средства.
Сообщается, что около 80 процентов чемоданов и сумок промокли от мочи, которую сами же фанаты исправно производили всю дорогу, не подозревая о прорехе в автобусном туалете.
01.06.2019 00:05
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