Почеттино будет больно определить состав на финал
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что ему будет больно принять решение относительно стартового состава на финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
Субботний матч в Мадриде многие игроки обеих команд, добравшихся до финала, рассматривают как самый важный в своих карьерах. Однако Почеттино, как и его коллега Юрген Клопп, может выпустить на поле только 11 человек.
В первую очередь Маурисио предстоит решить, в какой форме находятся едва восстановившиеся после травм Ян Вертонген, Харри Уинкс и Харри Кейн. Оставить кого-либо на скамейке аргентинскому тренеру будет непросто.
"Когда приближается такого рода матч, всегда больно, что ты можешь задействовать со старта только 11 игроков. Это та ситуация, когда тебе больнее всего".
"Насчет Харри Кейна мы примем решение завтра, но это будет непросто. Также сложно нам было определиться с составом в предыдущем матче на стадии полуфинала, в четвертьфинале, в 1/8 финала. Это так больно, но выбирать стартовый состав и добиваться побед — это моя работа. Это важнее всего", — цитирует Почеттино The Telegraph.
31.05.2019 23:00
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Последние комментарии:
А вот в атаке выбор действительно есть. Я не удивлюсь Кейну в основе. Хоть многие считают, что ему лучше начать игру на скамейке. Тогда в запасе скорее всего окажется герой полуфинала - Моура. Так как позиции Эриксена, Алли и Сона в атакующей группе практически незыблемы. Хотя кого то из пары Эриксен-Алли Почеттино может поставить играть глубже, из опорной зоны. Но тут вопрос не слишком ли рискованно играть с Ливерпулем с одним опорником. Посмотрим что Поч придумает. Но выбор у него в кои то века есть - все здоровы.
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Вертонген обязан быть в составе. Как такой матч и без лучшего защитника. Тем более он не так много пропустил. Наверняка не успел игровые кондиции растерять.
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Да даже Сарри взял и выставил боеспособный состав
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Сон сильно сдал в концовке сезона, пора наконец и Кейну сказать свое веское слово!
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