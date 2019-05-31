"Сити" составил шорт-лист из трех игроков на роль преемника Фернандиньо

"Манчестер Сити" составил шорт-лист из трех игроков на роль преемника для Фернандиньо в опорной зоне.

Клуб с "Этихад" находится в поисках молодого опорного полузащитника уже более года, последовательно упустив несколько целей. На сей раз осечка непозволительна, ведь Фернандиньо уже 34 года.



По информации Sky Sports, грядущим летом чемпионы Премьер-Лиги постараются приобрести кого-нибудь из следующего трио: Родри из "Атлетико", Танги Ндомбеле из "Лиона" и Маркос Льоренте из "Реала".



Трансфер Родри выглядит наиболее простым, ведь контракт 22-летнего испанца подразумевает отступные в 60 миллионов фунтов, однако конкуренция со стороны "Баварии" заставляет "Сити" держать в уме альтернативные цели.



Как раз такими целями и выступают Ндомбеле, который ярко себя проявил в двух матчах против "горожан" на групповом этапе этого розыгрыша Лиги Чемпионов, и Льоренте, который в этом сезоне провел только 16 поединков за "Реал" и потому задумывается о смене клуба.