Роберто Фирмино готов к финалу Лиги Чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино полностью восстановился после травмы паховых мышц и готов выйти в стартовом составе на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в субботу.

Напомним, из-за своего повреждения Фирмино пропустил три предыдущих матча и вернулся к занятиям в общей группе только на прошлой неделе, во время тренировочного сбора в Марбелье.



С 21 апреля 27-летний бразилец провел на поле только 12 минут, поэтому главный тренер "красных" Юрген Клопп должен решить, выпустит ли он Роберто в старте в Мадриде.



"Да, он готов. Он в форме, он тренировался, он здесь, и если с момента, когда он сошел с самолета, и до сих пор ничего не случилось, он будет в порядке".



"Выйдет ли он в старте? Если после меня Поч (Маурисио Почеттино) полностью назовет свой состав, позвоните мне, я тоже назову вам наш состав. Если нет, думаю, я оставлю некоторые вопросы без ответа", — цитирует Клоппа The Telegraph.