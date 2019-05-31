Роберто Фирмино готов к финалу Лиги Чемпионов

Роберто Фирмино и Юрген Клопп Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино полностью восстановился после травмы паховых мышц и готов выйти в стартовом составе на финал Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" в субботу.

Напомним, из-за своего повреждения Фирмино пропустил три предыдущих матча и вернулся к занятиям в общей группе только на прошлой неделе, во время тренировочного сбора в Марбелье.

С 21 апреля 27-летний бразилец провел на поле только 12 минут, поэтому главный тренер "красных" Юрген Клопп должен решить, выпустит ли он Роберто в старте в Мадриде.

"Да, он готов. Он в форме, он тренировался, он здесь, и если с момента, когда он сошел с самолета, и до сих пор ничего не случилось, он будет в порядке".

"Выйдет ли он в старте? Если после меня Поч (Маурисио Почеттино) полностью назовет свой состав, позвоните мне, я тоже назову вам наш состав. Если нет, думаю, я оставлю некоторые вопросы без ответа", — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Ливерпуль, травмы, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. hike9 31.05.2019 21:10 # hike9
    Если после меня Почеттино полностью назовет свой состав, позвоните мне, я тоже назову вам "Выйдет ли Фирмино в старте"))

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  2. only--liverpool 31.05.2019 21:02 # only--liverpool
    есть чуйка зарешает

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  3. mancunia-planet 31.05.2019 21:01 # mancunia-planet
    удачи

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