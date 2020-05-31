"Сити" исключает продажу Гюндогана

"Манчестер Сити" не позволит полузащитнику Илкаю Гюндогану покинуть "Этихад" грядущим летом, даже если игрок так и не согласится на новый контракт.

Как известно, действующий контракт Гюндогана истекает летом 2020. Когда сезон 2018/19 вступил в завершающую стадию, Илкай свернул переговоры о новой сделке и прямо заявил, что подумывает о новом испытании.



Сейчас сезон завершился, и стороны готовы снова сесть за стол переговоров, чтобы попытаться найти компромисс, который бы позволил 28-летнему игроку сборной Германии задержаться на "Этихад" дольше, чем на оставшиеся 12 месяцев по контракту.



Но даже если сторонам не удастся договориться, или Гюндоган изъявит желание покинуть "Сити", "горожане" не продадут игрока грядущим летом. Илкаю придется дождаться, пока он станет свободным агентом.



Добавим, что после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2016 году за 20 миллионов фунтов Гюндоган сыграл 106 матчей за "Сити" и забил 16 голов. За это время Илкай дважды стал чемпионом Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок Англии и два Кубка Лиги.