Пирло рассказал, что мог перейти в "Челси" и "Сити"

Андреа Пирло Легенда итальянского футбола Андреа Пирло рассказал, что дважды мог приехать выступать в Премьер-Лигу.

За 22 лет своей игровой карьеры Пирло завоевал 18 трофеев, повесив бутсы на гвоздь в 2017 году. Андреа был образцом игры креативного полузащитника, обладая прекрасной техникой, пасом, видением поля и умением исполнять стандарты.

Естественно, гранды Премьер-Лиги не могли пройти мимо такого игрока, но реально перебраться в Англию итальянец мог только дважды: в "Челси" в 2009 и в "Манчестер Сити" в 2011.

"У меня была возможность приехать в Премьер-Лигу, когда Карло Анчелотти тренировал "Челси" и когда я собирался в "Ювентус".

"В "Челси" мне сказали, что я очень старый — мне 30 лет! А в другой раз я просто предпочел "Ювентус". Это определенно был бы великолепный опыт, но я рад, что решил остаться в Италии", — сообщил Пирло Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Пирло, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2019 19:00

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  1. lfcynwa 31.05.2019 19:18 # lfcynwa
    ...но решил не зашквариваться

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  2. leon-britton 31.05.2019 19:04 # leon-britton
    Мог перейти в один из лучших клубов АПЛ и ссать фонтанным напором на головы портовых бестрофейников. Скриньте.

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