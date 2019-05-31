Пирло рассказал, что мог перейти в "Челси" и "Сити"

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло рассказал, что дважды мог приехать выступать в Премьер-Лигу.

За 22 лет своей игровой карьеры Пирло завоевал 18 трофеев, повесив бутсы на гвоздь в 2017 году. Андреа был образцом игры креативного полузащитника, обладая прекрасной техникой, пасом, видением поля и умением исполнять стандарты.



Естественно, гранды Премьер-Лиги не могли пройти мимо такого игрока, но реально перебраться в Англию итальянец мог только дважды: в "Челси" в 2009 и в "Манчестер Сити" в 2011.



"У меня была возможность приехать в Премьер-Лигу, когда Карло Анчелотти тренировал "Челси" и когда я собирался в "Ювентус".



"В "Челси" мне сказали, что я очень старый — мне 30 лет! А в другой раз я просто предпочел "Ювентус". Это определенно был бы великолепный опыт, но я рад, что решил остаться в Италии", — сообщил Пирло Daily Mail.