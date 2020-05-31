"Ливерпуль" готов наградить Клоппа новым контрактом

Президент "Ливерпуля" Том Вернер дал понять, что его клуб готов наградить главного тренера Юргена Клоппа новым роскошным контрактом.

В данный момент у Клоппа действует подписанный в июле 2016 шестилетний контракт, по которому он получает 7 миллионов фунтов в год. Половину этого соглашения Юрген уже отработал.



В этом сезоне "красные" уступили всего одно очко взявшему титул Премьер-Лиги "Манчестер Сити", а также второй раз подряд достигли финала Лиги Чемпионов. Боссы "Ливерпуля" убедились, что никто не сможет делать эту работу лучше, чем Клопп.



"Мы бы не хотели обсуждать эту ситуацию публично, особенно когда финал так близок. Но я думаю, вы и сами знаете, что мы души не чаем в Юргене. Однажды мы уже продлили его контракт".



"Естественно, это важно, чтобы он мог остаться здесь так долго, как ему нравится. Это все, что я хочу сказать. Мы убеждены, что он предан "Ливерпулю", — сообщил Вернер Liverpool Echo.



Также Том заверил, что американские владельцы "Ливерпуля" из компании FSG столь же преданы клубу и не собираются его продавать.



"Каждый раз, когда появляются эти слухи, мы их опровергаем. Надеюсь, сейчас люди понимают, что мы сосредоточены на дальнейшем развитии этого клуба".



"У нас нет намерений насчет продажи. Думаю, клуб очень давно не был в таком хорошем состоянии, как сейчас".



"Мы всегда говорили, что хотим выигрывать трофеи, и мы жаждем прикоснуться к кубку в Мадриде", — добавил Вернер.