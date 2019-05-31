Роб Грин завершил игровую карьеру
Голкипер "Челси" Роб Грин объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 39 лет.
За 23 года профессиональной карьеры Грину довелось поиграть за "Норвич", "Вест Хэм", "Куинз Парк Рейнджерс" и "Лидс".
Ни в "Хаддерсфилде" в прошлом сезоне, ни в "Челси" в этом Грин не сыграл ни одного официального матча, что не помешало Робу облачиться в форму и бурно отпраздновать победу с "синими" в финале Лиги Европы.
За свою карьеру Грин провел 12 матчей за сборную Англии. Роб защищал ворота национальной команды на Чемпионате Мира 2010 года, а также ездил на Евро-2012.
"Это было удивительное приключение, и я насладился каждым его моментом. Я играл с некоторыми из лучших игроков в мире и против них. Я столь многое познал в профессиональном футболе. Я поиграл за замечательные клубы, и для меня было честью выступать за сборную Англии", — цитирует Грина BBC.
31.05.2019 17:00
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