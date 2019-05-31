Де Лигт даст ответ "Юнайтед" в ближайшие дни
Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт пообещал дать ответ "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни.
Как сообщает The Telegraph, на "Олд Траффорд" сохраняют надежду перехватить Де Лигта, но по-прежнему считают "Барселону" фаворитом в борьбе за 19-летнего голландца.
Близкие к Маттейсу источники уверены, что защитник находит привлекательным вариант с переходом в "Юнайтед", даже без Лиги Чемпионов. На "Олд Траффорд" Де Лигт стал бы символом перестройки команды и смог бы гарантированно играть в стартовом составе.
Де Лигт чувствует, что английский футбол, со своей скоростью и обилием физической борьбы, идеально ему подходит. Кроме того, Маттейс все еще достаточно молод, чтобы провести несколько лет в Премьер-Лиге и затем попробовать себя в Ла Лиге, если такое желание у него останется.
Так или иначе, но Де Лигт не заставит заинтересованные в его услугах клубы ждать. Окружение Маттейса уведомило "Юнайтед", что со дня на день защитник определится со своим будущим.
31.05.2019 16:00
Просмотров: 1551
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гризманна бы еще урвать.
Рабьо, гризманн, бисака ндомбеле, джеймс и де лихт идеальное то было бы
(ответить)
Бл всего 19 лет топарю и нарасхват, хоть бы выбрал МЮ. А барка и без него справится.
(ответить)
Запасной аэродром. Заработает денег, как Санчес, потом можно и в топ клуб.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий