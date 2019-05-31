Де Лигт даст ответ "Юнайтед" в ближайшие дни

Маттейс Де Лигт Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт пообещал дать ответ "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни.

Как сообщает The Telegraph, на "Олд Траффорд" сохраняют надежду перехватить Де Лигта, но по-прежнему считают "Барселону" фаворитом в борьбе за 19-летнего голландца.

Близкие к Маттейсу источники уверены, что защитник находит привлекательным вариант с переходом в "Юнайтед", даже без Лиги Чемпионов. На "Олд Траффорд" Де Лигт стал бы символом перестройки команды и смог бы гарантированно играть в стартовом составе.

Де Лигт чувствует, что английский футбол, со своей скоростью и обилием физической борьбы, идеально ему подходит. Кроме того, Маттейс все еще достаточно молод, чтобы провести несколько лет в Премьер-Лиге и затем попробовать себя в Ла Лиге, если такое желание у него останется.

Так или иначе, но Де Лигт не заставит заинтересованные в его услугах клубы ждать. Окружение Маттейса уведомило "Юнайтед", что со дня на день защитник определится со своим будущим.


Метки Аякс, Де Лигт, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 31.05.2019 16:27 # quavo
    Гризманна бы еще урвать.
    Рабьо, гризманн, бисака ндомбеле, джеймс и де лихт идеальное то было бы

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  2. mancunia-planet 31.05.2019 16:16 # mancunia-planet
    Бл всего 19 лет топарю и нарасхват, хоть бы выбрал МЮ. А барка и без него справится.

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  3. jonhson 31.05.2019 16:08 # jonhson
    Запасной аэродром. Заработает денег, как Санчес, потом можно и в топ клуб.

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