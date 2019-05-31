Де Лигт даст ответ "Юнайтед" в ближайшие дни

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт пообещал дать ответ "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни.

Как сообщает The Telegraph, на "Олд Траффорд" сохраняют надежду перехватить Де Лигта, но по-прежнему считают "Барселону" фаворитом в борьбе за 19-летнего голландца.



Близкие к Маттейсу источники уверены, что защитник находит привлекательным вариант с переходом в "Юнайтед", даже без Лиги Чемпионов. На "Олд Траффорд" Де Лигт стал бы символом перестройки команды и смог бы гарантированно играть в стартовом составе.



Де Лигт чувствует, что английский футбол, со своей скоростью и обилием физической борьбы, идеально ему подходит. Кроме того, Маттейс все еще достаточно молод, чтобы провести несколько лет в Премьер-Лиге и затем попробовать себя в Ла Лиге, если такое желание у него останется.



Так или иначе, но Де Лигт не заставит заинтересованные в его услугах клубы ждать. Окружение Маттейса уведомило "Юнайтед", что со дня на день защитник определится со своим будущим.