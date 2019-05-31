Робертсон: "Ливерпуль" еще не заслужил трофей Лиги Чемпионов"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда должна доказать в финале, что заслуживает трофей в Лиге Чемпионов.

Среди поклонников "Ливерпуля" есть ощущение, что команда Юргена Клоппа заслуживает награду за этот безусловно выдающийся сезон, а завершить его с пустыми руками было бы несправедливо.



Однако Робертсон отгоняет такие мысли от себя и требует от своей команды сыграть лучше "Тоттенхэма" в субботнем финале.



"Я слышал, как некоторые люди говорят, что трофей будет наш, но лично я считаю, что мы еще ничего не заслужили. Премьер-Лига доказывает это: многие люди говорили, что 97 очков заслуживают титула, но мы его не получили, потому что "Манчестер Сити" набрал 98. В конце концов они оказались чуть лучше".



"Мы еще ничего не заслужили. Ты получишь от матча то, что заслуживаешь. Если мы постараемся на 100 процентов, проведем хороший матч и покажем свою лучшую игру, думаю, мы будем заслуживать трофей".



"Однако мы не собираемся выходить на этот матч, думая, что заслуживаем этот трофей, поскольку хорошо провели сезон и набрали 97 очков. Никогда. Это было бы глупо с нашей стороны", — цитирует Робертсона The Independent.