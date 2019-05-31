Робертсон: "Ливерпуль" еще не заслужил трофей Лиги Чемпионов"

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда должна доказать в финале, что заслуживает трофей в Лиге Чемпионов.

Среди поклонников "Ливерпуля" есть ощущение, что команда Юргена Клоппа заслуживает награду за этот безусловно выдающийся сезон, а завершить его с пустыми руками было бы несправедливо.

Однако Робертсон отгоняет такие мысли от себя и требует от своей команды сыграть лучше "Тоттенхэма" в субботнем финале.

"Я слышал, как некоторые люди говорят, что трофей будет наш, но лично я считаю, что мы еще ничего не заслужили. Премьер-Лига доказывает это: многие люди говорили, что 97 очков заслуживают титула, но мы его не получили, потому что "Манчестер Сити" набрал 98. В конце концов они оказались чуть лучше".

"Мы еще ничего не заслужили. Ты получишь от матча то, что заслуживаешь. Если мы постараемся на 100 процентов, проведем хороший матч и покажем свою лучшую игру, думаю, мы будем заслуживать трофей".

"Однако мы не собираемся выходить на этот матч, думая, что заслуживаем этот трофей, поскольку хорошо провели сезон и набрали 97 очков. Никогда. Это было бы глупо с нашей стороны", — цитирует Робертсона The Independent.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 31.05.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. chebrec 31.05.2019 15:44 # chebrec
    Кто нибудь заткните его

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  2. silva77 31.05.2019 15:38 # silva77
    ЧТО ЗА НОУНЕЙМ?

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  3. januzaj00 31.05.2019 15:34 # januzaj00
    В след сезоне заслужите эхехех

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  4. manutd-20champ 31.05.2019 15:23 # manutd-20champ
    а попиздеть....

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  5. staryi-eblan 31.05.2019 15:17 # staryi-eblan
    >я считаю, что мы еще ничего не заслужили

    >и покажем свою лучшую игру, думаю, мы будем заслуживать трофей

    Господи ..

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  6. ivan-4milan 31.05.2019 15:16 # ivan-4milan
    Бройлеры проиграют.

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  7. ilovemanutd 31.05.2019 15:06 # ilovemanutd
    Так трофеи нужно выигрывать, а не заслуживать

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